У який колір пофарбувати кухонні шафи у 2026 році: названо 4 фаворити

Кухонні шафи – це не просто місце для зберігання, вони задають стиль і атмосферу всьому приміщенню. Від їхнього кольору та дизайну залежить, наскільки кухня затишна і гармонійна.

Дизайнери назвали 4 основні кольори для кухонних шаф у 2026 році. Вони допоможуть зробити кухню стильною, сучасною і водночас затишною. Про це пише The Spruce.

Який колір обрати для кухонних шаф у 2026 році?

Зелені відтінки

У 2026 році зелені шафи – це не яскравий смарагд чи бірюза, а більш природні, оливкові тони. Вони додають спокою і органічності кухні. Добре поєднуються з білими, дерев'яними, латунними та кам'яними елементами. Темно-зелені відтінки мають розкішний і сучасний вигляд, і водночас залишаються "вічними".

Фото Ashley Montgomery Design

Грейдж і грибні відтінки

Якщо не хочете чисто білі шафи, але боїтеся яскравих кольорів, спробуйте нейтральні greige або грибні відтінки. Greige – це поєднання сірого та бежевого. Теплий, м'який і універсальний колір. Грибний відтінок – трохи темніший за білий, але природний і елегантний на вигляд. Обидва кольори створюють затишну і теплу атмосферу кухні.

Фото Pinterest

Теракота та рожево-коричневий

Теплі відтінки додають кухні характеру. М'яка теракота або рожево-коричневий колір природні на вигляд і водночас цікаві. Добре поєднується з деревом або латунними деталями. Власники кухонь обирають їх, щоб надати простору індивідуальності, не роблячи його занадто яскравим.

Фото Ashley Montgomery Design

Вугільно-сині відтінки

Темні сині, майже чорні, відтінки – це поєднання класики і сучасності: Вони мають стильний, але не кричущий вигляд. Добре працюють з світлими стільницями та металевими елементами.

Фото Aidan Design / Robert Radifera

Які тренди кухонних шаф дизайнери радять уникати?

Як пише Real Simpe, навіть стильні на вигляд рішення можуть виявитися незручними в побуті. Експерти попереджають про такі тренди:

Закруглені шафи красиві на вигляд. Втім, вони пропонують менше місця для зберігання. Потрібно додатково простір збоку та спереду для відкривання дверцят. Не підходить для маленьких кухонь.

Вбудовані дверцята мають вишуканий вигляд. Втім, вони дорожчі та вміщають менше речей. Вимагають точної установки – будь-яке зміщення може призвести до тертя дверцят. Краще підходять для ванної або гардеробу, а не для кухні.

Шафи з декоративними вирізами. Цікаві на вигляд. Але такий дизайн швидко набридає. Виправити чи змінити вирізи дорого.

Ручки у стилі "штифт". Модні та естетичні, але можуть бути незручними для відкривання, особливо для людей з обмеженою моторикою.

