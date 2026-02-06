Лід на покрівлі може зруйнувати будинок: причину варто шукати на горищі
- Накопичення льоду на дахах може свідчити про проблеми з утепленням та вентиляцією горища, що призводить до танення снігу та утворення бурульок.
- Фахівці рекомендують покращити ізоляцію, вентиляцію та герметизацію, а також регулярно чистити водостоки, щоб уникнути пошкоджень будинку.
Взимку багато українців помічають на дахах будинків довгі бурульки або навіть цілі крижані "дамби". На перший погляд це може здаватися звичайним сезонним явищем, однак експерти попереджають: інколи такі ознаки сигналізують про серйозні проблеми з утепленням горища.
Як пояснює засновник будівельної компанії Ratia Construction Кіріл Ратія, накопичення льоду може становити небезпеку не лише для конструкції будинку, а й для людей, пише Better Homes and Gardens.
Чому на даху з'являються бурульки?
Невеликі бурульки можуть утворюватися природно. Але якщо вони стають великими, з'являються регулярно або накопичується лід по краях даху – це вже тривожний знак. Фахівці пояснюють: головна причина полягає в тому, що дах починає нагріватися через втрату тепла з будинку.
У результаті сніг тане, вода стікає до холодних карнизів і замерзає знову. Температура на горищі має бути приблизно такою ж, як і зовні. Якщо різниця надто велика – сніг тане й утворюються бурульки.
У чому ще може бути проблема?
Проблема може бути пов'язана не лише з недостатньою ізоляцією, а й із поганою вентиляцією або щілинами навколо димоходів, труб і освітлення, через які тепле повітря піднімається під дах. Домовласникам радять звернути увагу на кілька ключових сигналів:
- різке зростання рахунків за опалення, адже система змушена працювати інтенсивніше;
- протяги з горища, що свідчать про погану герметизацію;
- нестабільна температура в кімнатах, навіть якщо опалення справне;
- утворення крижаних дамб на краях даху;
- холодні стелі та стіни, які можуть навіть призвести до замерзання труб.
Лід на покрівлі може зруйнувати будинок / Фото Unsplash
Як вирішити проблему?
Як пише AOL, найнадійніший варіант – запросити професійного підрядника, який видалить стару ізоляцію та встановить нову. Також можна:
- додати додатковий шар утеплення;
- покращити вентиляцію горища;
- герметизувати щілини навколо труб і вентиляційних отворів;
- регулярно чистити водостоки;
- встановити нагрівальні шнури у жолобах.
Постійний цикл танення й повторного замерзання снігу може не лише створити небезпечні бурульки, а й пошкодити дах та водостічну систему. Тому фахівці радять не ігнорувати "льодяні сльози" будинку.
Що зробити, щоб труби взимку не лопнули?
- Для запобігання замерзанню води в трубах взимку рекомендується залишати дверцята шаф з трубами відкритими, підтримувати стабільну температуру в оселі, не давати воді застоюватися та утеплювати труби в холодних приміщеннях.
- При замерзанні труб слід увімкнути кран і обережно прогрівати трубу феном або тепловентилятором, а у випадку пошкодження труби перекрити воду та звернутися до сантехніка.