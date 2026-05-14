14 травня, 14:25
Не граніт і не кварц: цей екологічний матеріал для стільниць зекономить ваш бюджет

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Стільниці з переробленого алюмінію є дешевшими, екологічнішими та схожими ззовні на кварц.
  • Водночас ці стільниці погано витримують високу температуру та пошкодження.

Граніт і кварц давно є популярними матеріалами для кухонних і ванних стільниць. Але обидва мають як плюси, так і мінуси – і один із головних недоліків це ціна.

Є менш відомий, але цікавий варіант – стільниці з переробленого алюмінію. Вони сучасні на вигляд, коштують дешевше і вважаються більш екологічними. Про це пише House Digest

Що таке стільниця з переробленого алюмінію?

Це не суцільна металева плита, як може здатися. Насправді матеріал складається з алюмінієвої стружки та акрилової смоли. За виглядом він часто нагадує кварц. Розмір частинок і кольори можуть відрізнятися, тому є багато варіантів дизайну для кухні чи ванної. 

Переваги:

  • екологічність (до 97% переробленого матеріалу);
  • не використовуються шкідливі леткі речовини;
  • можна переробити після завершення терміну служби;
  • стійкість до плям;
  • ззовні схожий на дорогий кварц, але дешевший.

Недоліки:

  • погано витримує сильну спеку (потрібні підставки під гаряче);
  • може дряпатися або деформуватися;
  • серйозні пошкодження складно відремонтувати;
  • потребує обережного догляду (без агресивної хімії). 

Перероблений алюміній дешевший є більш екологічним за граніт і кварц. Водночас він пасує до сучасних інтер'єрів. Тому це цікавий вибір для тих, хто хоче стильну кухню або ванну і водночас думає про бюджет і екологію. 

Стільниця з переробленого алюмінію дешевша за гранітну і кварцову / Фото Shutterstock

Ще одна практична альтернатива граніту і кварцу

Порцелянові стільниці можуть стати серйозною альтернативою кварцу та граніту завдяки своїй міцності, стійкості та простому догляду. Про це пише Real Simple.

Порцеляна – це міцна інженерна поверхня для кухонь і ванних. Виготовляють її так: 

  • змішують мінерали;
  • формують великі плити;
  • випалюють при дуже високих температурах;
  • після цього полірують або надають потрібну текстуру. 

Саме через такий процес вона стає дуже міцною та термостійкою. 

Основні переваги:

  • Міцність. Порцеляна дуже тверда і стійка до подряпин. Вона може навіть перевершувати граніт за щільністю, хоча гострі предмети все ж можуть залишати сліди.
  • Стійкість до температури. На неї можна ставити гарячий посуд без підставок. Вона також не вигорає на сонці, тому підходить і для вуличних кухонь.
  • Простий догляд. Порцеляа не вбирає плями та вологу, легко миється водою з мийним засобом, не потребує додаткового захисного покриття.
  • Монтаж. Матеріал тонкий і легкий, інколи його можна класти поверх старої стільниці. Але встановлення має виконувати майстер, бо плити крихкі під час монтажу.
  • Дизайн. Порцеляна може імітувати: мармур, камінь, бетон, будь-які інші поверхні.

Порцеляна – практична заміна граніту і кварцу / Фото Caesarstone

Порівняння з іншими матеріалами:

  • Порцеляна – дуже стійка до плям і жару, проста в догляді;
  • Кварц – дуже міцний і невибагливий, але трохи менш термостійкий;
  • Граніт витримує жар, але може потребувати догляду від плям;
  • Мармур – красивий, але легко пошкоджується і вбирає рідини.

Порцелянові стільниці — це сучасне рішення, яке поєднує міцність, стильний вигляд, простий догляд і хорошу термостійкість. 

Плиткові стільниці повертаються: новий тренд кухонь 2026

У 2026 році мінімалізм і "ідеально гладкі" інтер'єри поступово відходять у минуле. Дизайн кухонь стає більш теплим, текстурним і індивідуальним.

Один із головних трендів – повернення плиткових стільниць, популярних ще у 70-х, але в сучасному оновленому вигляді.

Сьогодні кухня – це не тільки місце для готування, а повноцінна частина житла. Тому дизайнери обирають матеріали, які додають затишку та "живості". Плитка дає: 

  • більш "ручний", неідеальний вигляд;

  • текстуру і глибину завдяки швам;

  • тепліший ефект, ніж камінь чи кварц; 

  • гру світла і різні відтінки, що робить інтер'єр менш статичним. 

Одне з найпопулярніших рішень – обкладати плиткою кухонний острів або робочу поверхню повністю. 

