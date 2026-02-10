Це пастка: модні тренди в інтер'єрі, на які не варто витрачати жодної гривні

Соціальні мережі перетворили дизайн інтер'єру на нескінченну стрічку натхнення: щодня з'являються нові "must-have" речі, які нібито зроблять квартиру стильнішою вже зараз. Але не всі тренди справді варті витрачених коштів.

Видання Martha Stewart пише, що деякі модні інтер'єрні рішення можуть виглядати ефектно лише на фото, а в реальному житті швидко розчаровують.

Які тренди дизайнери не радять повторювати?

Табурети у формі фруктів

Один із найпопулярніших декоративних трендів останнього часу – стільці й табурети у вигляді полуниці, лимона чи вишні. Вони активно вірусилися у тіктоці та пінтересті, але мають суттєвий мінус: це більше декор, ніж меблі. Такі предмети часто не призначені для сидіння й не витримують навантаження, тому швидко стають марною покупкою.

Диван у вигляді банану / Фото Pinterest

"Алгоритмічні" стилі кімнат – Barbiecore, cluttercore та інші

Цілі кімнати, оформлені під конкретну мікроестетику, можуть виглядати ефектно, але рідко залишаються актуальними довго. Дизайнер інтер'єрів Білал Рехман зазначає, що такі тренди створені для швидкого візуального ефекту.

Ця мікроестетика процвітає завдяки миттєвому впливу, але швидко застаріває, щойно алгоритм рухається далі,

– наголосив він.

Фахівець радить інвестувати у вічні матеріали – камінь, метал, льон – і додавати трендовість через аксесуари, а не через ремонт.

Низькі білі дивани

Білий диван у стрічці виглядає як символ сучасної розкоші. Але в реальному житті він швидко перетворюється на головний головний біль. Світла тканина легко брудниться, а низькі моделі часто втрачають форму. Дизайнери радять обирати практичніші нейтральні відтінки – бежевий, сірий або теплий пісочний.



Низькі білі дивани також виходять з моди / Фото Pinterest

Ліплення з пінопласту своїми руками

DIY-молдинги з пінопласту обіцяють "миттєвий архітектурний шарм" без великих витрат. Проте результат не завжди виправдовує очікування.

Які речі не варто розміщувати на кухні?

Дизайнери інтер'єрів The Spruce розповіли, що круглий стіл може створювати відчуття затишку, але якщо його діаметр перевищує 1,8 метра, передати страви або спілкуватися з усіма гостями буде важко. Менший стіл допоможе зберегти комфорт і зручність для всіх за столом.

Чому люди все частіше відмовляють від розкладних диванів?

У 2026 році розкладні дивани втрачають популярність через зміну трендів у дизайні інтер'єрів, які акцентують на гнучкості та стилі. Замість них обирають модульні дивани, розкладні крісла-ліжка та компактні settee, які краще відповідають сучасним вимогам до житлових просторів.