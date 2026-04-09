Багато хто робить це щороку: чи можна садити картоплю у Страсну п’ятницю

Страсна п'ятниця – це найскорботніший день у християнській традиції, коли віряни згадують страждання та розп'яття Ісуса Христа. Саме тому в цей день прийнято відмовлятися від повсякденної метушні та важкої фізичної праці, зокрема роботи на городі.

Чи можна садити картоплю у Страсну п'ятницю – розповіло видання "Сім'я і дім".

Що каже церква?

За церковною позицією, прямої заборони садити картоплю чи інші культури немає, однак вірянам рекомендують присвятити цей день молитві, тиші та духовному зосередженню, а не господарським справам. Священники також наголошують: якщо роботи є терміновими, їх можна виконати, але вони не повинні відволікати від суті свята.

Водночас у народній традиції існують значно суворіші уявлення. У більшості регіонів України вважається, що у Страсну п'ятницю не можна працювати на землі взагалі, адже це може негативно вплинути на майбутній урожай. Зокрема, поширене повір'я, що картопля чи інші культури, посаджені цього дня, "не приймуться" або дадуть слабкий урожай. Через це день вважається несприятливим для будь-яких посадок, на відміну від Чистого четверга, який у народі називають найкращим для роботи на городі.

Цікава деталь! Як пише The Irish Times, у самій Ірландії історично склалася протилежна традиція, ніж у багатьох країнах Східної Європи. Там Страсна п'ятниця вважалася не забороною для роботи на землі, а навпаки – одним із найкращих днів для посадки картоплі.



Зокрема, серед фермерів існувало переконання, що картопля, посаджена саме цього дня, дасть особливо рясний і здоровий урожай. Навіть якщо погодні умови чи обставини не дозволяли повністю завершити посадку, господарі намагалися висадити хоча б частину поля у Страсну п'ятницю – "на удачу".

Таким чином, питання посадки картоплі у Страсну п'ятницю лежить на перетині віри та традицій. З точки зору церкви – це не сувора заборона, а рекомендація утриматися від роботи заради духовного змісту дня. Натомість народні прикмети значно категоричніші і застерігають від будь-яких робіт на землі. Тож остаточне рішення кожен приймає сам – залежно від власних переконань, обставин і ставлення до традицій.



Чи можна садити картоплю у Страсну п'ятницю / Фото Unsplash

