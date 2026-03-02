Дизайнер інтер'єрів назвав найбільш недооцінений колір для дому

Колір – один із найсильніших інструментів у створенні атмосфери дому. Після довгого періоду світлих нейтральних тонів та теплих природних відтінків дедалі більше інтер'єрів відкриваються для глибших, драматичних кольорів, які додають простору характеру, але при цьому не виглядають надмірними чи показними.

За словами дизайнера інтер'єрів Лорен Крайсс, існує один колір, який часто несправедливо ігнорують, хоча він є одним із найцікавіших і найбільш недооцінених у сучасному декорі.

У своєму відео Крайсс пояснює, що темно-синій колір вже десятиліттями присутній в інтер'єрах, але його рідко використовують так, щоб він повністю розкривав свій потенціал. Дизайнер наголошує, що секрет у правильному відтінку та текстурі: попелясті, м'які тони без блиску і матові поверхні виглядають сучасно, спокійно й елегантно.

Темно-синій може здатися важким або застарілим, якщо його використовувати неправильно, але у вдалому поєднанні він додає простору глибини, витонченості та відчуття продуманості.

Який колір вважають недооціненним: дивіться відео

Як та де застосовувати темно-синій колір?

Крайсс радить починати з темно-синього у невеликих або камерних приміщеннях, наприклад, у ванній кімнаті або спальні, оформленій за принципом "занурення в колір", коли стіни та стеля виконані в одному відтінку. Такий прийом створює затишну атмосферу, додає об'єму й виглядає набагато дорожче, ніж класичні світлі рішення.

Для більш виразних інтер'єрів дизайнер пропонує використовувати темно-синій у кухонних фасадах або великих меблях. Особливо ефектно він виглядає у поєднанні з теплим деревом, латунними деталями або натуральним каменем, що створює баланс між драматичністю та стриманою елегантністю.

За словами Крайсса, сила темно-синього кольору полягає саме в цьому балансі: він не найочевидніший вибір, але грамотно використаний може стати найцікавішим акцентом у всьому інтер'єрі.

Цікаво! Дослідження Research Gate показують, що синій колір на кухні здатен несвідомо пригнічувати апетит. Все через те, що у природі синя їжа трапляється вкрай рідко. Відтак синій часто асоціюється з непридатністю їжі або зіпсованими продуктами.

Які кольори не можна поєднувати в інтер'єрі?

Кольори – один із найпотужніших інструментів у дизайні інтер'єру. Неправильне поєднання може зіпсувати атмосферу навіть найстильнішої кімнати, створивши відчуття хаосу або дискомфорту. Дизайнери радять уникати поєднань, які надто контрастують або конфліктують, наприклад: