Подружжя перетворило 2 старих контейнери на дім мрії: як він виглядає

Лексі Ньюкірк і її чоловік Дієго завжди хотіли втекти від галасливого міського життя. Тому молода пара вирішила придбати невелику земельну ділянку та створити там дім своєї мрії.

Так, два звичайних металевих контейнери молодята перетворили на дім своєї мрії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Пара створила незвичайний дім своєї мрії

Подружжя з Техасу, 24-річна Лексі Ньюкірк і 25-річний Дієго, здійснила мрію про власний будинок, витративши 60 тисяч доларів на його будівництво. Так, вони придбали два 40-футових (12-метрових) морських контейнери та створили унікальний дім.

Пара жила в Остіні (місто у Техасі) й завжди мріяла втекти від галасливого міського життя. Тоді Лексі та Дієго придбали земельну ділянку площею 12,5 акра за 180 тисяч доларів у сільській місцевості. Молодята завжди захоплювалися незвичайними архітектурними рішенням, тому вирішили також чимось здивувати світ.

Придбавши два контейнери по 5500 доларів за кожний, Лексі та Дієго вирішили об'єднати їх у двоповерховий будинок. Чоловік працює у сфері усунення цвілі, тому самостійно займався будівництвом дому з контейнерів. Нині нестандартний будинок має площу майже 60 квадратних метрів. Всередині буде повноцінна спальня та ванна кімната.

Ми не хотіли витрачати гроші на типове житло в місті, де будинки стоять впритул один до одного. Ми хочемо надихати людей на альтернативні проєкти й показати, що можна жити по-іншому,

– поділилася Леслі.

Незвичайний дім з контейнерів: дивіться відео

Нині пара продовжує будівництво й планує завершити ремонт у березні цього року. А поки молодята живуть у переобладнаному під дім фургоні.

Щоправда, Лексі додає, що спочатку планувала з чоловіком створити у сільській місцевості "екзотичне крихітне ранчо Airbnb". Жінка планувала, що на території зможуть обладнати 15 – 20 мінібудинків, однак не змогла отримати дозвіл на комерційний проєкт.