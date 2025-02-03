Так, два обычных металлических контейнера молодожены превратили в дом своей мечты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Пара создала необычный дом своей мечты
Супруги из Техаса, 24-летняя Лекси Ньюкирк и 25-летний Диего, осуществили мечту о собственном доме, потратив 60 тысяч долларов на его строительство. Так, они приобрели два 40-футовых (12-метровых) морских контейнера и создали уникальный дом.
Пара жила в Остине (город в Техасе) и всегда мечтала убежать от шумной городской жизни. Тогда Лекси и Диего приобрели земельный участок площадью 12,5 акра за 180 тысяч долларов в сельской местности. Молодожены всегда восхищались необычными архитектурными решениям, поэтому решили также чем-то удивить мир.
Приобретя два контейнера по 5500 долларов за каждый, Лекси и Диего решили объединить их в двухэтажный дом. Мужчина работает в сфере устранения плесени, поэтому самостоятельно занимался строительством дома из контейнеров. Сейчас нестандартный дом имеет площадь почти 60 квадратных метров. Внутри будет полноценная спальня и ванная комната.
Мы не хотели тратить деньги на типичное жилье в городе, где дома стоят вплотную друг к другу. Мы хотим вдохновлять людей на альтернативные проекты и показать, что можно жить по-другому,
– поделилась Лесли.
Необычный дом из контейнеров: смотрите видео
Сейчас пара продолжает строительство и планирует завершить ремонт в марте этого года. А пока молодожены живут в переоборудованном под дом фургоне.
Правда, Лекси добавляет, что сначала планировала с мужем создать в сельской местности "экзотическое крошечное ранчо Airbnb". Женщина планировала, что на территории смогут оборудовать 15 – 20 мини-домов, однако не смогла получить разрешение на коммерческий проект.