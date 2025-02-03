Так, два звичайних металевих контейнери молодята перетворили на дім своєї мрії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Пара створила незвичайний дім своєї мрії

Подружжя з Техасу, 24-річна Лексі Ньюкірк і 25-річний Дієго, здійснила мрію про власний будинок, витративши 60 тисяч доларів на його будівництво. Так, вони придбали два 40-футових (12-метрових) морських контейнери та створили унікальний дім.

Пара жила в Остіні (місто у Техасі) й завжди мріяла втекти від галасливого міського життя. Тоді Лексі та Дієго придбали земельну ділянку площею 12,5 акра за 180 тисяч доларів у сільській місцевості. Молодята завжди захоплювалися незвичайними архітектурними рішенням, тому вирішили також чимось здивувати світ.

Придбавши два контейнери по 5500 доларів за кожний, Лексі та Дієго вирішили об'єднати їх у двоповерховий будинок. Чоловік працює у сфері усунення цвілі, тому самостійно займався будівництвом дому з контейнерів. Нині нестандартний будинок має площу майже 60 квадратних метрів. Всередині буде повноцінна спальня та ванна кімната.

Ми не хотіли витрачати гроші на типове житло в місті, де будинки стоять впритул один до одного. Ми хочемо надихати людей на альтернативні проєкти й показати, що можна жити по-іншому,

– поділилася Леслі.

Незвичайний дім з контейнерів: дивіться відео

Нині пара продовжує будівництво й планує завершити ремонт у березні цього року. А поки молодята живуть у переобладнаному під дім фургоні.

Щоправда, Лексі додає, що спочатку планувала з чоловіком створити у сільській місцевості "екзотичне крихітне ранчо Airbnb". Жінка планувала, що на території зможуть обладнати 15 – 20 мінібудинків, однак не змогла отримати дозвіл на комерційний проєкт.