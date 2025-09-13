У пральних машинах з фронтальним завантаженням є вікно, через яке можна спостерігати, як білизна крутиться у барабані. Водночас побачити процес миття посуду неможливо – адже у посудомийки вікна немає.

Відповідь на питання, чому один пристрій має вікна, а інший – ні, ховається в історії їх створення, передає 24 Канал із посиланням на Yahoo.

Чому пральні машини мають вікно?

Фото Shutterstock

Пральну машину винайшли у 1767 році. Тоді ілюмінатор, який і сьогодні зберігся у фронтальних моделях, мав цілком практичне призначення – дозволяв стежити за білизною під час циклу. Адже програми прання ще не були достатньо автоматизовані: машина не могла самостійно набирати й зливати воду. Це доводилося робити вручну, і вікно було необхідним, щоб правильно визначати час.

Чому у посудомийок вікна немає?

Фото Michael Murtaugh / NYT Wirecutter

Посудомийка з'явилася значно пізніше – у 1886 році. На той час технології вже дозволяли запускати програми в автоматичному режимі. Спостереження за процесом більше не було потрібним, тому й вікно стало зайвим.

Але це не єдина причина відсутності вікна у посудомийках. У дверцятах цього приладу розташовано кілька відсіків, які виконують важливі функції, наприклад, відсік для мийного засобу. Через обмежений простір усередині машини їх довелося винести саме на дверцята. У результаті місця для вікна просто не залишилося.

Зверніть увагу! Експерти не радять використовувати пральну та посудомийну машини одночасно. Це може призвести до перевантаження електричної та септичної систем, зменшення подачі гарячої води, а також спричинити пожежу.