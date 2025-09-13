Ответ на вопрос, почему одно устройство имеет окна, а другое – нет, скрывается в истории их создания, передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Почему стиральные машины имеют окно?

Фото Shutterstock

Стиральную машину изобрели в 1767 году. Тогда иллюминатор, который и сегодня сохранился во фронтальных моделях, имел вполне практическое назначение – позволял следить за бельем во время цикла. Ведь программы стирки еще не были достаточно автоматизированы: машина не могла самостоятельно набирать и сливать воду. Это приходилось делать вручную, и окно было необходимым, чтобы правильно определять время.

Почему у посудомоек окна нет?

Фото Michael Murtaugh / NYT Wirecutter

Посудомойка появилась значительно позже – в 1886 году. К тому времени технологии уже позволяли запускать программы в автоматическом режиме. Наблюдение за процессом больше не было нужным, поэтому и окно стало лишним.

Но это не единственная причина отсутствия окна в посудомойках. В дверце этого прибора расположено несколько отсеков, которые выполняют важные функции, например, отсек для моющего средства. Из-за ограниченного пространства внутри машины их пришлось вынести именно на дверцу. В результате места для окна просто не осталось.

Обратите внимание! Эксперты не советуют использовать стиральную и посудомоечную машины одновременно. Это может привести к перегрузке электрической и септической систем, уменьшению подачи горячей воды, а также вызвать пожар.