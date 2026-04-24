Не просто переклеїти шпалери: що варто знати про ремонт у хрущовках
- Ремонт у хрущовках стикається з проблемами, такими як погана шумо- та теплоізоляція, зношені комунікації та обмежене навантаження на перекриття.
- Експерти рекомендують перед початком робіт ретельно оцінити стан житла та врахувати ключові проблеми, щоб уникнути додаткових витрат.
Квартири у хрущовках залишаються одним із найдоступніших варіантів житла, однак під час ремонту власники часто стикаються з типовими труднощами. Більшість із них пов'язані з особливостями будівництва: дешевими матеріалами, застарілими комунікаціями та обмеженими технічними можливостями.
На що звернути увагу під час ремонту у хрущовках – розповіли експерти Remmo.
На які проблеми у хрущовках варто звернути увагу?
- Погана шумо- та теплоізоляція
Тонкі стіни, щілини між плитами та неутеплені дахи призводять до втрати тепла і проникнення шуму.
Рішення: додаткова ізоляція – мінеральна вата, пінополістирол або інші сучасні матеріали.
- Зношені водопровідні мережі
Старі чавунні труби часто протікають і спричиняють неприємні запахи.
Рішення: заміна на сучасні пластикові труби, які довговічніші та стійкі до корозії.
- Стара алюмінієва електропроводка
У більшості хрущовок проводка не витримує сучасного навантаження.
Рішення: повна заміна на мідну та встановлення автоматів для окремих ліній.
Під час ремонту у хрущовкаї краще замінити проводку / Фото Unsplash
- Різний рівень підлоги
Перепади висоти між кімнатами – поширена проблема.
Рішення: демонтаж старого покриття, вирівнювання або використання спеціальних порогів і молдингів.
- Невеликі вікна
Малий розмір вікон обмежує природне освітлення.
Рішення: встановлення сучасних склопакетів без зайвих перегородок для візуального збільшення простору.
- Низькі стелі
Стандартна висота – близько 2,5 метра, що обмежує дизайн-рішення.
Рішення: світлі відтінки, глянцеві поверхні та компактне освітлення замість масивних конструкцій.
- Труби опалення в стінах
Комунікації можуть проходити всередині перегородок, що ускладнює перепланування.
Рішення: враховувати це перед демонтажем стін і використовувати спеціальні матеріали для оздоблення.
У хрущовках часто труби опалення розташовані у стінах / Фото Unsplash
- Обмежене навантаження на перекриття
Плити мають обмеження по вазі, що важливо під час ремонту.
Рішення: застосування легких матеріалів, наприклад керамзитової стяжки.
- Обмежений простір
Невелика площа квартир вимагає продуманих рішень.
Рішення: уникати масивних конструкцій, використовувати світлі кольори та мінімалістичний дизайн.
- Низька електропотужність
Стара мережа не розрахована на сучасну кількість техніки.
Рішення: модернізація електросистеми або погодження збільшення потужності.
Експерти радять перед початком робіт ретельно оцінити стан житла та врахувати ключові проблеми, щоб уникнути додаткових витрат у майбутньому.
Що варто знати про хрущовки?
- Як пише RealExpert, хрущовки – цегляні або панельні будинки, висота яких становить 4 – 5 поверхів. Таке житло повсюдно зводилося в Радянському Союзі, у якості реалізації програми доступного житла для громадян.
- На даний час хрущовки є одним із найпоширеніших видів житла в Україні. Найбільшу кількість угод на вторинному ринку нерухомості складають угоди із купівлі-продажу саме таких квартир.
Які рішення у ремонті миттєво "з'їдають" бюджет?
- Під час планування ремонту важливо враховувати, що деякі популярні дизайнерські рішення можуть суттєво збільшити загальну вартість робіт. Йдеться не лише про матеріали, а й про складність монтажу та додаткові технічні нюанси.
- Зокрема, до найдорожчих рішень належать системи прихованого освітлення. Вони потребують складного проєктування, додаткових будівельних конструкцій і точного монтажу.
- Аналогічно, вбудовані елементи інтер'єру – ніші, підсвітки, приховані двері чи системи зберігання – значно підвищують витрати через складність виконання та залучення кваліфікованих спеціалістів.