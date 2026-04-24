Не просто переклеїти шпалери: що варто знати про ремонт у хрущовках
24 квітня, 23:09
Не просто переклеїти шпалери: що варто знати про ремонт у хрущовках

Альона Гогунська
Основні тези
  • Ремонт у хрущовках стикається з проблемами, такими як погана шумо- та теплоізоляція, зношені комунікації та обмежене навантаження на перекриття.
  • Експерти рекомендують перед початком робіт ретельно оцінити стан житла та врахувати ключові проблеми, щоб уникнути додаткових витрат.

Квартири у хрущовках залишаються одним із найдоступніших варіантів житла, однак під час ремонту власники часто стикаються з типовими труднощами. Більшість із них пов'язані з особливостями будівництва: дешевими матеріалами, застарілими комунікаціями та обмеженими технічними можливостями.

На що звернути увагу під час ремонту у хрущовках – розповіли експерти Remmo.

На які проблеми у хрущовках варто звернути увагу?

  • Погана шумо- та теплоізоляція

Тонкі стіни, щілини між плитами та неутеплені дахи призводять до втрати тепла і проникнення шуму. 

Рішення: додаткова ізоляція – мінеральна вата, пінополістирол або інші сучасні матеріали. 

  • Зношені водопровідні мережі

Старі чавунні труби часто протікають і спричиняють неприємні запахи. 

Рішення: заміна на сучасні пластикові труби, які довговічніші та стійкі до корозії. 

  • Стара алюмінієва електропроводка

У більшості хрущовок проводка не витримує сучасного навантаження. 

Рішення: повна заміна на мідну та встановлення автоматів для окремих ліній. 


Під час ремонту у хрущовкаї краще замінити проводку / Фото Unsplash

  • Різний рівень підлоги 

Перепади висоти між кімнатами – поширена проблема. 

Рішення: демонтаж старого покриття, вирівнювання або використання спеціальних порогів і молдингів. 

  • Невеликі вікна 

Малий розмір вікон обмежує природне освітлення. 

Рішення: встановлення сучасних склопакетів без зайвих перегородок для візуального збільшення простору. 

  • Низькі стелі 

Стандартна висота – близько 2,5 метра, що обмежує дизайн-рішення. 

Рішення: світлі відтінки, глянцеві поверхні та компактне освітлення замість масивних конструкцій. 

  • Труби опалення в стінах

Комунікації можуть проходити всередині перегородок, що ускладнює перепланування. 

Рішення: враховувати це перед демонтажем стін і використовувати спеціальні матеріали для оздоблення. 


 У хрущовках часто труби опалення розташовані у стінах / Фото Unsplash

  • Обмежене навантаження на перекриття

Плити мають обмеження по вазі, що важливо під час ремонту. 

Рішення: застосування легких матеріалів, наприклад керамзитової стяжки. 

  • Обмежений простір

Невелика площа квартир вимагає продуманих рішень. 

Рішення: уникати масивних конструкцій, використовувати світлі кольори та мінімалістичний дизайн. 

  • Низька електропотужність 

Стара мережа не розрахована на сучасну кількість техніки. 

Рішення: модернізація електросистеми або погодження збільшення потужності.

Експерти радять перед початком робіт ретельно оцінити стан житла та врахувати ключові проблеми, щоб уникнути додаткових витрат у майбутньому.

Що варто знати про хрущовки?

  • Як пише RealExpert, хрущовки – цегляні або панельні будинки, висота яких становить 4 – 5 поверхів. Таке житло повсюдно зводилося в Радянському Союзі, у якості реалізації програми доступного житла для громадян.
  • На даний час хрущовки є одним із найпоширеніших видів житла в Україні. Найбільшу кількість угод на вторинному ринку нерухомості складають угоди із купівлі-продажу саме таких квартир.

Які рішення у ремонті миттєво "з'їдають" бюджет?

  • Під час планування ремонту важливо враховувати, що деякі популярні дизайнерські рішення можуть суттєво збільшити загальну вартість робіт. Йдеться не лише про матеріали, а й про складність монтажу та додаткові технічні нюанси.
  • Зокрема, до найдорожчих рішень належать системи прихованого освітлення. Вони потребують складного проєктування, додаткових будівельних конструкцій і точного монтажу.
  • Аналогічно, вбудовані елементи інтер'єру – ніші, підсвітки, приховані двері чи системи зберігання – значно підвищують витрати через складність виконання та залучення кваліфікованих спеціалістів.

