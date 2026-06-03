Не ламінат і не паркет: яке покриття майже не зношується і не боїться вологи

Ще кілька років тому бетонну підлогу асоціювали переважно зі складами, виробничими приміщеннями та гаражами. Проте сьогодні це рішення дедалі частіше обирають власники квартир і приватних будинків, які цінують практичність, довговічність і сучасний дизайн.

Як зазначають експерти Ofeminin, популярність бетонної підлоги пояснюється її високою стійкістю до зношування.

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Чому люди все частіше обирають бетонну підлогу?

На відміну від ламінату чи паркету, таке покриття не боїться вологи, не деформується через перепади температури та витримує значні навантаження. Крім того, воно не скрипить і не потребує складного догляду.

Ще однією перевагою є можливість створення суцільної поверхні без порогів і стиків. Завдяки цьому приміщення виглядає просторішим і більш сучасним. Особливо ефектно бетонна підлога виглядає в оселях із відкритим плануванням та інтер'єрами в стилі мінімалізм, лофт або хай-тек. Втім, ідеальним це рішення назвати не можна.



Як виглядає бетонна підлога в інтер'єрі / Фото Pinterest

Які недоліки має бетонна підлога?

Бетонна поверхня зазвичай холодніша на дотик порівняно з дерев'яними покриттями. Для підвищення комфорту власники часто встановлюють систему теплої підлоги або використовують килими.

Також важливо суворо дотримуватися технології монтажу, адже виправлення помилок після заливки може бути складним і затратним. Сучасні виробники пропонують бетонні підлоги не лише в класичному сірому кольорі.

На ринку доступні різноманітні відтінки, фактури та декоративні покриття, які гармонійно поєднуються з деревом, текстилем і сучасними меблями. Завдяки поєднанню міцності, вологостійкості та мінімальних вимог до догляду бетонна підлога поступово перетворюється на серйозного конкурента традиційним покриттям, таким як ламінат і паркет.

Раніше ми писали, що у 2026 році тренди у ремонті почали стрімко змінюватися. У час, коли на перший план виходять тиша та тепло, все більше людей відмовляються від холодного ламінату та "гучних" твердих поверхонь на користь нового тренду – килимової плитки.