Якою буде спальня у 2026 році: дизайнери назвали 10 основних трендів

Якщо ваша спальня здається нудною або застарілою – саме час оновити інтер'єр. Дизайнери вже визначили головні тренди 2026 року: від сміливих шпалер до теплих природних кольорів.

Головна ідея – зробити простір більш особистим і затишним. Про це пише Good Housekeeping.

Дивіться також Чому все більше людей відмовляються від ліжка і де обирають спати натомість

Як оформити спальню у 2026 році?

У 2026 році дизайнери радять звернути увагу на стелю – вона більше не повинна бути "порожньою". Текстуровані або декоровані стелі додають глибини інтер'єру і роблять навіть просту кімнату цікавішою та затишнішою.

Текстуровані стелі у моді / Фото Amy Lamb, Native House Photography

Кольори теж змінюються. Замість холодних відтінків у моду входять теплі природні тони – коричневий, глиняний, бежевий. Вони створюють відчуття спокою і допомагають розслабитися після дня.

Дизайнери радять обирати для спальні теплі природні відтінки / Фото Amanda Anderson Photography

Меблі темного дерева знову повертаються.

Вінтажні або антикварні предмети мають більш живий вигляд і додають інтер'єру характеру, витісняючи популярні раніше сірі та білі варіанти.

У 2026 році популярними є темні меблі / Фото Aimee Ryan

Ще один тренд – акцентні стіни з візерунками. Вони дозволяють додати індивідуальності без перевантаження простору і стають яскравим центром кімнати.

У спальню повертаються акцентні стіни / Фото Amy Lamb, Native House Photography

У моді також інтер'єри, які мають вигляд "зібраних з часом", а не куплених одразу. Це поєднання різних речей: старих меблів, сімейних фото, незвичайного освітлення. Такий підхід створює більш теплу і живу атмосферу.

"Зібрані з часом" інтер'єри сьогодні моді / Фото Becca Pierson, Becca Lea Photography

Шпалери стають сміливішими: популярні глибокі, насичені кольори – темно-синій, синьо-зелений – у поєднанні з м'якими тканинами на кшталт льону чи оксамиту.

Сміливі шпалери додають кімнаті виразності, але водночас зберігають затишок / Фото John Cole

Технології також проникають у спальню. З'являється більше автоматичних жалюзі та освітлення, яке змінюється протягом дня, підлаштовуючись під природний ритм людини. Це робить простір більш комфортним для відпочинку.

"Розумні" жалюзі чи освітлення, також стають дедалі популярнішими /Фото Joseph Kramm

Окремий тренд – стримана розкіш. М'які узголів'я ліжок, багатошаровий текстиль, якісні тканини та натуральне дерево створюють відчуття спокою і комфорту без зайвої помпезності.

У спальні пануватиме тренд стриманої розкоші / Фото Greg Powers

Навіть дрібниці тепер мають значення. Дизайнери радять звертати увагу на деталі – наприклад, стильні коробки для серветок чи інші аксесуари, які раніше не вважали важливими.

І нарешті, популярності набирають "настроєві" інтер'єри з глибокими кольорами. Кімната може бути оформлена в одній палітрі з різними текстурами – це створює ефект затишного "кокона", де легко розслабитися.

Отже, головний тренд 2026 року – це індивідуальність. Спальня має відображати ваш характер і бути місцем, де справді комфортно відпочивати.

Старе знову в моді: 4 тренди для спальні, які повертаються

Дизайнери все частіше повертаються до класики, але подають її по-новому. У 2026 році спальня стає більш затишною, "живою" і багатошаровою – з вінтажними деталями та теплими матеріалами. Про це пише The Spruce.

Ось що знову популярне:

ліжка з балдахіном і чотирма стійками;

дерев'яні ліжка теж повертаються;

меблі з тканинними "спідницями – знову актуальні, але тепер без зайвих рюшів – стримані й акуратні;

стіни з панелями або декоративними елементами;

Традиційні ліжка відходять у минуле: чим їх замінюють у 2026 році