Забудете про наліт та щоденне прибирання: який колір плитки обрати для ванни

Ванна кімната – одне з найбільш "вимогливих" місць у домі, де постійна волога, краплі води та мильний наліт швидко псують вигляд поверхонь. Однак правильний вибір кольору плитки може суттєво зменшити видимість забруднень і навіть скоротити частоту прибирання, стверджують дизайнери інтер'єрів та профільні видання.

Який колір плитки обрати для ванни – розповіли експерти видання Better Homes & Gardens.

Дивіться також Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

Які кольори створюють найбільше проблем?

Експерти сходяться на думці: крайнощі – не найкраще рішення. Білосніжна плитка, попри свою популярність, миттєво "видає" будь-які недоліки – від крапель води до вапняного нальоту. Через відсутність тіней навіть незначні забруднення стають помітними, а отже, потребують частого прибирання.

Не менш проблемними є й темні відтінки – чорний, темно-синій чи шоколадний. На них висохлі краплі виглядають як світлі плями, особливо якщо поверхня глянцева.

Які кольори обрати натомість?

Натомість найпрактичнішими вважаються:

світло-сірі,

бежеві,

пісочні кольори.

Вони близькі до природного відтінку висохлого мила та вапняного нальоту, тому забруднення на них майже непомітні. Також добре працюють складні сіро-коричневі тони (тауп) – вони не створюють "стерильного" ефекту та водночас маскують сліди використання.



Дизайнери радять бежеві та пісочні кольори плитки / Фото Pexels

Чому колір – це ще не все?

Фахівці Real Simple наголошують: на практичність впливає не тільки колір, а й текстура плитки.

Матова або сатинова поверхня краще приховує розводи, ніж глянцева.

краще приховує розводи, ніж глянцева. Фактурні або рельєфні покриття "розмивають" контури плям.

"розмивають" контури плям. Плитка з візерунком (імітація каменю, бетону чи тераццо) допомагає візуально замаскувати бруд завдяки строкатій структурі.

Якщо хочете рідше прибирати ванну, варто відмовитися від крайнощів і обрати нейтральну "золоту середину" – світло-сірі, бежеві чи пісочні відтінки з матовою або текстурною поверхнею. Такий підхід не лише спростить догляд, а й зробить інтер'єр більш універсальним і довговічним.



Фактурні покриття "розмивають" контури плям / Фото Pexels

Який елемент ванни вважається застарілим у 2026 році?