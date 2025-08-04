6 вещей в доме, которые никогда не следует вытирать бумажными полотенцами
- Бумажные полотенца могут оставить ворсинки и царапины на некоторых вещах и материалах.
- Для очистки этих поверхностей лучше использовать салфетки из микрофибры, хлопковые полотенца или специальные ткани.
Бумажные полотенца – максимально удобная вещь для уборки. Они легко впитывают влагу, очищают различные поверхности и универсальны. Хотя это дешевое одноразовое средство для уборки, но они образуют много отходов, а некоторые поверхности вообще может повредить.
Что не следует вытирать бумажным полотенцем в доме – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
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Что нельзя вытирать бумажными полотенцами?
- Электронные экраны
Бумажное полотенце оставляет ворсинки и мелкие царапины на экранах телевизора, ноутбуке или мобильных телефонах. Лучше использовать специальные салфетки из микрофибры, которые не будут оставлять царапины.
- Деревянные поверхности
Вытирать пыль с деревянных поверхностей бумажным полотенцем – не лучшая идея. Оно просто перемещает пыль, а частички полотенца могут оставаться в волокнах древесины. Лучше использовать специальные салфетки для уборки.
- Окна и зеркала
Часто можно увидеть, как окна и зеркала вытирают бумажными полотенцами. Однако, сколько бы не пришлось тереть зеркало, на нем все равно останутся ворсинки. Для очистки таких поверхностей следует использовать специальные скребки и салфетки из микрофибры.
Что нельзя вытирать бумажными полотенцами / Фото Unsplash
- Нержавеющая сталь
Бумажные полотенца могут поцарапать декоративные элементы из нержавеющей стали. Особенно – если тереть против волокон стали. Для полировки такого материала лучше использовать тряпки из хлопка или микрофибры.
- Расписанная вручную посуда и стаканы
Расписанная вручную посуда очень деликатная. Ее ни в коем случае нельзя мыть в посудомойке и вытирать бумажными полотенцами, ведь это может оставить царапины или даже удалить частицы краски. Вместо этого следует использовать хлопчатобумажное полотенце.
- Кожа
Кожаную мебель не рекомендуют вытирать бумажными полотенцами. Конечно, салфетками можно быстро убрать влажное пятно или жир, однако для чистки и полноценной уборки следует использовать специальные ткани.
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