Даже засохший жир на стенах растворится за 5 минут: как его быстро отмыть

Стены в доме часто становятся не просто фоном для интерьера, а превращаются в "памятник" повседневной жизни. На них со временем появляются отпечатки пальцев, разводы от жидкостей и сложные для удаления пятна. Особенно это заметно на окрашенных поверхностях, где неправильная чистка может оставить следы или повредить краску.

Популярный интернет-журнал Hunker поделился проверенными способами, как быстро очистить стены от жира и пятен, не повредив их покрытия.

Что действительно поможет убрать жир со стен?

Прежде всего, стоит определить тип краски на стенах. Матовые поверхности требуют осторожной очистки, потому что они менее устойчивы к трению, тогда как глянцевые или полуглянцевые краски выдерживают регулярную чистку и контакт с влагой.

Для стен, окрашенных масляной или латексной краской , эффективным средством станет смесь воды, белого уксуса и моющего для посуды. Кислотная природа уксуса расщепляет жир, не разрушая краску.

, эффективным средством станет смесь воды, белого уксуса и моющего для посуды. Кислотная природа уксуса расщепляет жир, не разрушая краску. Для глянцевых поверхностей можно использовать пищевую соду. Легкая абразивность помогает отделить остатки жира: пасту из соды и воды наносят на пятно, оставляют на несколько минут и аккуратно протирают мягкой тканью.

Важно помнить: уксус и сода не усиливают действие друг друга, а при смешивании частично нейтрализуют эффект, поэтому лучше применять их по отдельности. Как пишет AOL, эти простые подручные средства позволяют избавиться даже от засохшего жира за считанные минуты, сохраняя чистоту и безопасность крашеных стен в доме.



Как отмыть жир со стен / Фото Unsplash

Какие 4 цвета стен идеально скрывают пятна?

Пятна, царапины и следы от пальцев на стенах – одна из самых распространенных проблем в любом доме, особенно там, где часто находятся дети или домашние животные. Часто даже небольшие загрязнения становятся слишком заметными из-за неудачно подобранного цвета стен. К примеру, наиболее непрактичным является белый цвет.

Зато дизайнеры советуют выбирать: