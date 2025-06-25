Хватит покупать новую химию: 8 вещей, которые стоит мыть шампунем

В борьбе с жиром на кухне или пятнами на ковре мы обычно тянемся к агрессивной бытовой химии, но оказывается, что иногда самые эффективные средства это те, что уже есть под рукой.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, обычный шампунь может справиться со многими загрязнениями не хуже, а иногда даже лучше. Что стоит им мыть, рассказываем далее.

К теме От разводов не останется и следа: как вымыть кухню до блеска

В чем секрет шампуней

Секрет кроется в поверхностно-активных веществах, которые содержатся в шампунях. Они созданы, чтобы эффективно смывать жир и грязь с волос – следовательно, прекрасно работают и на других поверхностях.

Особенно удобно использовать детский шампунь: он не содержит красителей, ароматизаторов и веществ, вызывающих раздражение, поэтому подходит даже для чувствительных материалов и поверхностей.

Шампунь подходит не только для мытья волос / Фото Freepik

Как можно использовать шампунь для уборки

Очистка кухонного жира. Нанесите каплю шампуня на влажную тряпку и протрите плиту, фартук или столешницу – жир исчезнет без следа.

Мытье ванной комнаты. Шампунь легко удаляет остатки зубной пасты, косметики и мыла с раковины или туалетного столика.

Хромированные поверхности. Обработайте кран шампунем и он снова будет блестеть, как новый.

Запотевание зеркала. Протрите стекло шампунем, а затем сухой тряпкой – это предотвратит запотевание после душа.

Кисти для макияжа. Детский шампунь прекрасно подходит для деликатного, но эффективного очищения кистей от жира и остатков косметики.

Пол. Смешайте шампунь с водой и вы получите мягкий, но действенный раствор для мытья плитки или линолеума.

Пятна на тканях. Обезжирить пятно на мягкой мебели или ковре можно, если нанести шампунь, слегка потереть мягкой щеткой и смыть водой.

Кожаные изделия. Обувь, куртки, сумки или мебель из кожи можно освежить, обработав их шампунем и вытерев насухо.

К слову, не всегда нужна дорогая химия, чтобы поддерживать чистоту. Так, душевую кабину, к примеру, можно полностью очистить зубной пастой.