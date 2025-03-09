5 вещей, которые не следует делать в саду, пока не наступит настоящая весна
С началом весны в саду появляется все больше работы. Однако не стоит спешить высаживать новые растения, ведь с некоторыми процессами лучше подождать более теплых дней.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
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Какие работы пропустить, пока не станет теплее
- Обрезка цветущих кустов
Такие кусты, как азалии, рододендроны и гардении начинают пробуждаться и выпускать первые ростки с ранней весны. Обрезка таких кустов может поставить все цветение под угрозу.
- Срезка многолетних растений
Насекомые, бабочки и опылители могут зимовать в пустых стеблях и густой листве многолетних растений и природных трав. Если их срезать слишком рано, то это может нарушить их жизненный цикл.
- Использовать много мульчи
Мульчирование помогает растениям сохранить питательные вещества, защитить от колебания температуры и предотвратить эрозию. Однако использование большого количества мульчи или слишком раннее мульчирование могут задержать холодную влагу у корней и почва не будет согреваться.
- Посадка цветов перед заморозками
Март – непредсказуемый месяц, и заморозки могут ударить неожиданно. Поэтому не спешите высушивать растения, как только вышло солнце. Лучше подождать несколько дней или недель, пока не исчезнут температурные качели.
- Не переносите растения, которые зимовали в доме
Не спешите выносить на улицу растения, которые зимовали в доме. Дождитесь, пока наступит настоящая весна. Резкий перепад температур может уничтожить растения.
Что можно сделать сейчас в саду
Если же хочется поработать во дворе, то можно выбрать что-то из списка ниже:
- Уберите зимний мусор – соберите ветви, что сломались, удалите растения, что не пережили зиму.
- Подготовьте садовые грядки и инструменты – удобрите землю, очистите и дезинфицируйте садовый инструмент.
- Спланируйте работы в саду – подумайте, какие растения можно посадить, возможно стоит обновить садовые дорожки или установить новый декор.