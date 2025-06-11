Скрытая опасность: 6 вещей, которые не следует хранить в кухонных шкафчиках

Кухонные шкафчики обычно заполнены необходимыми вещами – от техники до консервов. Но, как отмечают профессионалы по организации пространства, не все, что мы привыкли держать на кухне, действительно должно там быть.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, неправильное хранение не только создает беспорядок, но и может повредить вещи или уменьшить их продолжительность службы. О шести предметах, которых лучше избегать в своих кухонных шкафах, рассказываем далее.

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Кулинарные книги

Казалось бы, логично держать кулинарные книги именно на кухне, но влага и пар, которые образуются во время готовки и мытья посуды, могут повредить страницы. Лучше хранить такие книги в сухом месте, например, в столовой или в специальном органайзере, который расположен не у источников тепла.

Бумажная посуда

Бумажные тарелки, салфетки и одноразовые стаканчики легко испортятся во влажной среде. Если хранить их в кухонном шкафчике, где может скапливаться конденсат, вы рискуете найти деформированные или даже плесневелые изделия. Лучшее место – сухая кладовка или верхняя полка, подальше от влаги.

Бумажные полотенца

Еще один пример казалось бы безопасного предмета, которого лучше избегать в нижних шкафах – бумажные полотенца. Любое протекание может мгновенно испортить эти изделия. Рекомендуется хранить их как можно дальше от раковины, например, в кладовке или на открытой полке.

Кухонные шкафы имеют свои ограничения по хранению / Фото Freepik

Специи

Специи непременно должны быть на кухне, но не где угодно. Если держать их у плиты или места, где часто возникает пар, они теряют свой аромат и портятся быстрее. Идеальное место – прохладный сухой ящик, шкафчик или настольная полка.

Средства для чистки

Хранение химикатов рядом с продуктами или посудой – опасное. Кроме риска загрязнения, это еще и потенциальная угроза для детей или домашних животных. Агрессивные средства лучше держать в отдельном, недоступном для детей шкафчике с хорошей вентиляцией.

Масло в больших объемах

Большие канистры с оливковым или другим растительным маслом – экономный выбор, но неправильное хранение может свести пользу на нет. Тепло и свет ускоряют прогоркание. Небольшое количество можно оставить под рукой, а основной запас стоит держать в прохладной темной кладовке или подвале.

К слову, на кухне важно не только правильное хранение, но и уборка, поэтому стоит знать, как отмыть кухню от жира эффективно и без испорченных поверхностей.