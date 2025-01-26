Будто картинка из Pinterest: девушка сделала невероятный ремонт на кухне
Девушка решила обновить кухню в старом доме и сделать ремонт. Приложив усилия и переоборудовав старую мебель, удалось создать стильную кухню, будто на картинке с Pinterest.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @viola.slonska.
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Идея стильного ремонта на кухне
Сначала девушка показала кухню в стареньком доме. Так, краска давно облущилась, на стенах появились трещины, а старые ящики уже давно потеряли свой привлекательный вид.
Чтобы обновить кухню, девушка сначала зачистила стены и удалила старую краску. После нескольких этапов обработки, стены наконец покрасили в белый цвет. Старую белую дверную раму девушка решила перекрасить в приятный цвет зеленого шалфея.
На пол девушка положила линолеум с трендовым узором, который имитирует плитку. Из древесины сделали минималистичные полки, а из старой медной миски – рукомойник.
Старой мебели также подарили вторую жизнь. Девушка вымыла ее и перекрасила в трендовые цвета.
Стильный ремонт на кухне: смотрите видео
Пользователи сети были поражены таким перевоплощением. Сотни людей оставили положительные комментарии и отметили, что девушка имеет невероятный вкус и талант:
- "Появилась душа в доме. Очень люблю такие преобразования",
- "Кухня моей мечты, без тех больших верхних шкафов, где все исчезает, и они поглощают пространство",
- "Когда есть вкус, и руки из правильного места",
- "Очень радует, что люди приводят дома в надлежащий вид, облагораживают, делают современными и уютными",
- "Круто и бюджетно! Вы молодец!",
- "Колоссальные изменения – очень красиво!".