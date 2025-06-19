Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.

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Что такое душевая капсула

Специалисты утверждают, что душевая капсула – это инновационное решение для ванных комнат, которое гарантирует новый уровень гигиенических процедур. Эта система гармонично сочетает комфорт, экологичность, современный дизайн и самое главное – эффективно поддерживает личную гигиену.

Так, эксперты говорят, что душевые капсулы имеют немало преимуществ:

капсула создает уютную атмосферу, что успокаивает организм;

современные технологии – от автоматического регулирования температуры до влажности;

дизайн – стильные элементы имеют современный вид и придают интерьеру футуристичности.

Поэтому, эксперты называют душевые капсулы новым трендом, ведь они значительно удобнее чем ванные или душевые кабины.

Кроме того, некоторые душевые капсулы имеют гидромассаж, могут включать музыку или даже имеют подогрев пола. В то же время новые технологии имеют высокие экологические стандарты, экономят воду и электроэнергию.

Однако важно не путать душевые капсулы и боксы. Душевые боксы совсем не экономные и не имеют современных функций. Кроме того, дизайн боксов давно устаревший.

К слову, ранее специалисты также поделились новым способом охлаждения помещений. Так, вместо привычных кондиционеров специалисты предлагают ставить систему "светящийся потолок".