Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на GSMinfo.

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Що таке душова капсула

Фахівці стверджують, що душова капсула – це інноваційне рішення для ванних кімнат, яке гарантує новий рівень гігієнічних процедур. Ця система гармонійно поєднує комфорт, екологічність, сучасний дизайн та найголовніше – ефективно підтримує особисту гігієну.

Так, експерти говорять, що душові капсули мають чимало переваг:

капсула створює затишну атмосферу, що заспокоює організм;

сучасні технології – від автоматичного регулювання температури до вологості;

дизайн – стильні елементи мають сучасний вигляд та додають інтер'єру футуристичності.

Відтак, експерти називають душові капсули новим трендом, адже вони значно зручніші аніж ванні чи душові кабіни.

Крім того, деякі душові капсули мають гідромасаж, можуть включати музику чи навіть мають підігрів підлоги. Водночас нові технології мають найвищі екологічні стандарти, заощаджують воду та електроенергію.

Однак важливо не плутати душові капсули та бокси. Душові бокси зовсім не економні та не мають сучасних функцій. Крім того, дизайн боксів давно застарілий.

До слова, раніше фахівці також поділилися новим способом охолодження приміщень. Так, замість звичних кондиціонерів фахівці пропонують ставити систему "сяюча стеля".