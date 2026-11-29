Как сообщило горское издание Meglepetés, речь идет о гаультерии лежачей – компактном растении, которое может украшать балкон не один сезон.

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Почему гаультерия лежачая особенная?

Гаультерия лежачая – небольшое вечнозеленое растение, родом из восточной части Северной Америки. Оно вырастает примерно до 15 сантиметров в высоту, однако активно разрастается вширь, поэтому его часто используют в качестве почвопокровного растения.

Кустик имеет блестящие листья, которые остаются зелеными в течение всего года. Летом на нем появляются мелкие колокольчатые цветки белого или нежно-розового оттенка. Однако больше всего гаультерию ценят за ярко-красные ягоды, которые эффектно выделяются на фоне темной листвы.

Плоды сохраняются даже после первых заморозков и могут украшать растение почти всю зиму – примерно с сентября по январь.

Действительно ли гаультерия выдерживает морозы до -15 градусов?

Одно из главных преимуществ этого растения – хорошая морозостойкость. Оно способно выдерживать температуру примерно от -10 до -15 градусов. Однако есть важный нюанс: растение в открытом грунте защищено от холода лучше, чем в контейнере.

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В маленьком горшке почва быстрее промерзает, а корни становятся более уязвимыми к длительным морозам. Поэтому во время сильного похолодания балконную гаультерию лучше переставить в защищенное от ветра место. Также стоит выбрать морозостойкий горшок и не допускать полного пересыхания почвы.

Гаультерия лежачая / Фото Unsplash

Где поставить растение и как за ним ухаживать?

Гаультерия хорошо себя чувствует в полутени и даже в затененных местах. Это делает ее удачным выбором для балконов, выходящих на северную сторону и получающих мало солнечного света. Однако у растения есть важное требование – кислая почва.

Для выращивания в контейнере стоит приобрести специальный субстрат для растений, предпочитающих кислую среду. Лучше всего гаультерия растет в богатой органикой почве, которая остается умеренно влажной, но не задерживает лишнюю воду.

Поливать ее нужно регулярно, не позволяя почве полностью пересыхать. В то же время важно позаботиться о дренаже, ведь застой воды может повредить корни. В саду гаультерию часто высаживают рядом с азалиями, рододендронами, кальмиями и голубикой – растениями, которые также любят кислую почву.