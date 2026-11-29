Як розповіло горське видання Meglepetés, мовиться про гаультерію лежачу – компактну рослину, яка може прикрашати балкон не один сезон.

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Чим особлива гаультерія лежача?

Гаультерія лежача – невелика вічнозелена рослина родом зі східної частини Північної Америки. Вона виростає приблизно до 15 сантиметрів заввишки, проте активно розростається вшир, тому її часто використовують як ґрунтопокривну рослину.

Кущик має блискуче листя, яке залишається зеленим протягом року. Влітку на ньому з'являються дрібні дзвоникоподібні квітки білого або ніжно-рожевого відтінку. Однак найбільше гаультерію цінують за яскраво-червоні ягоди, які ефектно виділяються на тлі темного листя.

Плоди зберігаються навіть після перших заморозків і можуть прикрашати рослину майже всю зиму – приблизно з вересня до січня.

Чи справді гаультерія витримує морози до -15 градусів?

Одна з головних переваг цієї рослини – хороша морозостійкість. Вона здатна витримувати температуру приблизно від -10 до -15 градусів. Проте є важливий нюанс: рослина у відкритому ґрунті захищена від холоду краще, ніж у контейнері.

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У маленькому горщику земля швидше промерзає, а коріння стає вразливішим до тривалих морозів. Тому під час сильного похолодання балконну гаультерію краще переставити в захищене від вітру місце. Також варто обрати морозостійкий горщик і не допускати повного пересихання ґрунту.

Гаультерія лежача / Фото Unsplash

Де поставити рослину та як за нею доглядати?

Гаультерія добре почувається в півтіні й навіть затінених місцях. Це робить її вдалим вибором для балконів, які виходять на північний бік і отримують мало сонячного світла. Однак у рослини є важлива вимога – кислий ґрунт.

Для вирощування в контейнері варто придбати спеціальний субстрат для рослин, які люблять кисле середовище. Найкраще гаультерія росте в багатій на органіку землі, яка залишається помірно вологою, але не затримує зайву воду.

Поливати її потрібно регулярно, не дозволяючи ґрунту повністю пересихати. Водночас важливо подбати про дренаж, адже застій води може зашкодити корінню. У саду гаультерію часто висаджують поруч з азаліями, рододендронами, кальміями та лохиною – рослинами, які також полюбляють кислий ґрунт.