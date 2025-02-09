Многие их недооценивают: как облегчить себе жизнь с помощью голосовых помощников

Сегодня голосовые помощники становятся неотъемлемой частью жизни. Однако, даже имея такое устройство, многие пользователи используют лишь минимум его возможностей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, самыми популярными способами применения являются уведомления о прогнозе погоды, настройки таймеров или будильников и воспроизведение музыки. Но умный помощник имеет еще другое огромное разнообразие функций. Как улучшить свой быт с помощью такого гаджета, рассказываем далее.

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Как работают голосовые помощники

Голосовой помощник – это программа на основе искусственного интеллекта, интегрированная в различные устройства для выполнения команд и ответов на запросы. Он может быть встроен в умную колонку, смартфон, планшет, телевизор или даже кофеварку.

Взаимодействие с таким помощником осуществляется голосовыми командами, что начинаются со специальных фраз для активации. После этого устройство слушает команду и выполняет соответствующую задачу.

Что они могут контролировать

Голосовые помощники упрощают многие аспекты нашей повседневной жизни. Кроме стандартных функций (запрос погоды, установка будильников, воспроизведение музыки), они могут:

Управлять умным освещением: включать, выключать или изменять яркость ламп.

Контролировать температуру в доме через умные термостаты.

Взаимодействовать с системами безопасности: показывать видео с камер наблюдения или открывать двери.

Включить или выключить устройства через умные розетки.

Как можно контролировать быт с помощью голоса: смотрите видео

Кроме того, они могут не только контролировать порядок и уют дома, но и помогать с повседневными задачами.

К примеру, с помощью этих устройств можно легко создавать списки покупок и напоминаний, искать необходимую информацию, звонить или отправлять сообщения без использования рук, переводить с одного языка на другой и многое другое. Некоторые помощники даже могут интегрироваться с другими службами, чтобы, в частности, предоставлять проверенные советы по здоровью.

Как эффективно использовать голосового помощника

Хотя голосовые помощники достаточно умные, они работают лучше, когда команды формулируются четко. Например, чтобы получить перевод, следует сказать: "Будь моим переводчиком с итальянского".

В то же время лучший способ узнать, что именно вы можете сделать и как с помощью своего голосового помощника, – это поинтересоваться подробной справкой на странице бренда. Там обычно размещены объяснения, на что способно устройство и как его использовать наиболее эффективно – от бытовых дел до помощи детям с домашним заданием.