Как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, самыми популярными способами применения являются уведомления о прогнозе погоды, настройки таймеров или будильников и воспроизведение музыки. Но умный помощник имеет еще другое огромное разнообразие функций. Как улучшить свой быт с помощью такого гаджета, рассказываем далее.

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Как работают голосовые помощники

Голосовой помощник – это программа на основе искусственного интеллекта, интегрированная в различные устройства для выполнения команд и ответов на запросы. Он может быть встроен в умную колонку, смартфон, планшет, телевизор или даже кофеварку.

Взаимодействие с таким помощником осуществляется голосовыми командами, что начинаются со специальных фраз для активации. После этого устройство слушает команду и выполняет соответствующую задачу.

Что они могут контролировать

Голосовые помощники упрощают многие аспекты нашей повседневной жизни. Кроме стандартных функций (запрос погоды, установка будильников, воспроизведение музыки), они могут:

Управлять умным освещением: включать, выключать или изменять яркость ламп.

Контролировать температуру в доме через умные термостаты.

Взаимодействовать с системами безопасности: показывать видео с камер наблюдения или открывать двери.

Включить или выключить устройства через умные розетки.

Как можно контролировать быт с помощью голоса: смотрите видео

Кроме того, они могут не только контролировать порядок и уют дома, но и помогать с повседневными задачами.

К примеру, с помощью этих устройств можно легко создавать списки покупок и напоминаний, искать необходимую информацию, звонить или отправлять сообщения без использования рук, переводить с одного языка на другой и многое другое. Некоторые помощники даже могут интегрироваться с другими службами, чтобы, в частности, предоставлять проверенные советы по здоровью.

Как эффективно использовать голосового помощника

Хотя голосовые помощники достаточно умные, они работают лучше, когда команды формулируются четко. Например, чтобы получить перевод, следует сказать: "Будь моим переводчиком с итальянского".

В то же время лучший способ узнать, что именно вы можете сделать и как с помощью своего голосового помощника, – это поинтересоваться подробной справкой на странице бренда. Там обычно размещены объяснения, на что способно устройство и как его использовать наиболее эффективно – от бытовых дел до помощи детям с домашним заданием.