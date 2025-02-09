Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, найпопулярнішими способами застосування є повідомлення про прогноз погоди, налаштування таймерів або будильників і відтворення музики. Але розумний помічник має ще іншу величезну різноманітність функцій. Як покращити свій побут за допомогою такого гаджета, розповідаємо далі.

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Як працюють голосові помічники

Голосовий помічник – це програма на основі штучного інтелекту, інтегрована в різні пристрої для виконання команд і відповідей на запити. Він може бути вбудований у розумну колонку, смартфон, планшет, телевізор чи навіть кавоварку.

Взаємодія з таким помічником здійснюється голосовими командами, що починаються зі спеціальних фраз для активації. Після цього пристрій слухає команду та виконує відповідне завдання.

Що вони можуть контролювати

Голосові помічники спрощують багато аспектів нашого повсякденного життя. Окрім стандартних функцій (запит погоди, встановлення будильників, відтворення музики), вони можуть:

Керувати розумним освітленням: вмикати, вимикати або змінювати яскравість ламп.

Контролювати температуру в будинку через розумні термостати.

Взаємодіяти із системами безпеки: показувати відео з камер спостереження або відкривати двері.

Увімкнути або вимкнути пристрої через розумні розетки.

Як можна контролювати побут за допомогою голосу: дивіться відео

Крім того, вони можуть не тільки контролювати порядок і затишок вдома, а й допомагати з повсякденними завданнями.

До прикладу, за допомогою цих пристроїв можна легко створювати списки покупок та нагадувань, шукати необхідну інформацію, телефонувати чи надсилати повідомлення без використання рук, перекладати з однієї мови та іншу та багато іншого. Деякі помічники навіть можуть інтегруватися з іншими службами, щоб, зокрема, надавати перевірені поради щодо здоров’я.

Як ефективно використовувати голосового помічника

Хоча голосові помічники досить розумні, вони працюють найкраще, коли команди формулюються чітко. Наприклад, щоб отримати переклад, слід сказати: "Будь моїм перекладачем з італійської".

Водночас найкращий спосіб дізнатися, що саме ви можете зробити і як за допомогою свого голосового помічника, – це поцікавитися детальною довідкою на сторінці бренду. Там зазвичай розміщені пояснення, на що здатний пристрій і як його використовувати найбільш ефективно – від побутових справ до допомоги дітям із домашнім завданням.