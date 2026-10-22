Переживут даже самые холодные ночи: что положить под хризантемы осенью

Эксперты Kb.pl рассказали, что поможет хризантемам пережить морозы.

Что положить под хризантемы, чтобы защитить их от холода?

Один из самых простых способов защитить горшечные хризантемы осенью – подложить под вазон кусок пенопласта. Он создает изолирующий слой между горшком и холодной поверхностью, благодаря чему почва остывает медленнее. Особенно полезен такой прием для растений, стоящих на бетоне, каменных плитах или холодной земле.

Чтобы правильно использовать пенопласт, нужно:

Вырезать кусок, немного превышающий размер дна горшка. Поставить его на ровную и устойчивую поверхность. Поставить сверху вазон с хризантемой. Убедиться, что дренажные отверстия остаются открытыми, а лишняя вода свободно стекает.

Важно понимать, что пенопласт не нагревает растение, а лишь уменьшает потери тепла через дно горшка. Во время сильных морозов такой защиты будет недостаточно.



Что положить под хризантемы, чтобы защитить их от холода / Фото Unsplash

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Как ухаживать за хризантемами осенью, чтобы они дольше цвели?

Чтобы хризантемы оставались красивыми как можно дольше, стоит позаботиться не только о защите корней, но и о правильном расположении горшков. Прежде всего растениям нужно достаточное освещение и место, защищенное от сильного холодного ветра.

Не менее важен правильный полив. Почва должна оставаться умеренно влажной, но без застоя воды. Чрезмерная влага в сочетании с низкими температурами может привести к загниванию корней. Также стоит учитывать сорт растения.

Некоторые садовые хризантемы лучше переносят похолодание, тогда как декоративные горшечные разновидности могут быть значительно более чувствительными к морозу. Если синоптики прогнозируют сильные заморозки, горшки лучше перенести в прохладное защищенное место или дополнительно утеплить.

Итак, обычный пенопласт может стать простым способом уменьшить охлаждение корней хризантем осенью. Однако он не гарантирует защиты во время сильных морозов и не заменяет полноценного ухода за растениями.