Переживуть навіть найхолодніші ночі: що покласти під хризантеми восени

Експерти Kb.pl розповіли, що допоможе хризантемам пережити морози.

Що покласти під хризантеми, щоб захистити їх від холоду?

Один із найпростіших способів захистити горщикові хризантеми восени – підкласти під вазон шматок пінопласту. Він створює ізоляційний шар між горщиком і холодною поверхнею, завдяки чому ґрунт охолоджується повільніше. Особливо корисною така хитрість буде для рослин, які стоять на бетоні, кам'яних плитах або холодній землі.

Щоб правильно використати пінопласт, потрібно:

Вирізати шматок, трохи більший за дно горщика. Поставити його на рівну та стійку поверхню. Розмістити зверху вазон із хризантемою. Переконатися, що дренажні отвори залишаються відкритими, а зайва вода вільно стікає.

Важливо розуміти, що пінопласт не нагріває рослину, а лише зменшує втрату тепла через дно горщика. Під час сильних морозів такого захисту буде недостатньо.



Що покласти під хризантеми, щоб захистити їх від холоду / Фото Unsplash

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Як доглядати за хризантемами восени, щоб вони довше цвіли?

Щоб хризантеми залишалися красивими якомога довше, варто подбати не лише про захист коріння, а й про правильне розташування горщиків. Насамперед рослинам потрібне достатнє освітлення та місце, захищене від сильного холодного вітру.

Не менш важливий правильний полив. Ґрунт має залишатися помірно вологим, але без застою води. Надмірна волога в поєднанні з низькими температурами може призвести до загнивання коренів. Також варто враховувати сорт рослини.

Деякі садові хризантеми краще переносять похолодання, тоді як декоративні горщикові різновиди можуть бути значно чутливішими до морозу. Якщо синоптики прогнозують сильні заморозки, горщики краще перенести в прохолодне захищене місце або додатково утеплити.

Отже, звичайний пінопласт може стати простим способом зменшити охолодження коріння хризантем восени. Проте він не гарантує захисту під час сильних морозів і не замінює повноцінного догляду за рослинами.