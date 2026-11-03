Лед вытягивает электричество из розетки: когда нужно срочно разморозить морозильную камеру

В результате компрессор работает значительно дольше без остановок, изнашивается раньше срока и потребляет гораздо больше киловатт. Камеры с ручной разморозкой обычно обслуживают 1 – 2 раза в год, однако главным ориентиром остается толщина наледи.

Adv

Если слой льда достигает 5–6 миллиметров или пластиковые контейнеры начинают цепляться за стенки, откладывать очистку нельзя. Скорость намерзания напрямую зависит от влажности на кухне и количества открываний дверцы.

Устройства с технологией NoFrost размораживать вручную не нужно, однако их также обязательно выключают и тщательно моют не реже 1 раза в год для поддержания гигиены.

Правильный алгоритм и безопасное ускорение

Перед началом процедуры прибор обязательно отключают от электросети, а все замороженные продукты перекладывают в термосумки или в другое прохладное место. Пол перед камерой застилают плотными махровыми полотенцами, чтобы собрать талую воду и не испортить напольное покрытие. Лучший и самый надежный вариант – оставить дверцу широко открытой для естественного таяния при комнатной температуре.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Намерзание может обойтись вам в кругленькую сумму / Фото Pexels

Если время ограничено, процесс можно существенно ускорить без ущерба для техники: поставьте внутрь камеры широкую металлическую миску с горячей водой на термостойкую подставку и прикройте дверцу на 15 – 20 минут. Пар быстро размягчит наледь, и она отслоится целыми пластами. Категорически запрещено откалывать куски льда ножами, вилками или металлическими скребками.

В стенках камеры проходят тонкие трубки с хладагентом, повреждение которых приводит к утечке фреона и дорогостоящему ремонту. После полного таяния льда стенки и полки промывают теплой водой с 2 – 3 каплями геля для посуды, обтирают чистой влажной салфеткой и вытирают насухо тканью из микрофибры. Прибор включают пустым и загружают продукты только после того, как система наберет рабочую минусовую температуру.