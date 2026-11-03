Лід тягне електрику з розетки: коли терміново треба розморожувати морозилку

У результаті компресор працює значно довше без зупинок, зношується завчасно та споживає набагато більше кіловатів. Камери з ручним розморожуванням зазвичай обслуговують 1 – 2 рази на рік, проте головним орієнтиром залишається товщина обмерзання.

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Якщо крижаний шар сягає 5 – 6 міліметрів або пластикові контейнери починають чіплятися за стінки, відкладати очищення не можна. Швидкість намерзання напряму залежить від вологості на кухні та кількості відкривань дверцят.

Пристрої з технологією NoFrost розморожувати вручну не потрібно, проте їх також обов'язково вимикають і ретельно миють щонайменше 1 раз на рік для підтримання гігієни.

Правильний алгоритм і безпечне прискорення

Перед початком процедури прилад обов'язково від'єднують від електромережі, а всі заморожені запаси перекладають у термосумки або в інше прохолодне місце. Підлогу перед камерою застеляють щільними махровими рушниками, щоб зібрати талу воду та не зіпсувати підлогове покриття. Найкращий і найбільш надійний варіант – залишити дверцята широко відчиненими для природного танення при кімнатній температурі.

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Намерзання може коштувати вам чималих грошей / Фото Pexels

Якщо час обмежений, процес можна суттєво прискорити без шкоди для техніки: поставте всередину камери широку металеву миску з гарячою водою на термостійку підставку та прикрийте дверцята на 15 – 20 хвилин. Пара швидко розм'якшить полій, і він відійде цілими пластами. Категорично заборонено відколювати шматки криги ножами, виделками чи металевими шкребками.

Стінки камери приховують тонкі трубки з холодоагентом, пошкодження яких призводить до витоку фреону та дорогого ремонту. Після повного сходу льоду стінки та полиці промивають теплою водою з 2 – 3 краплями гелю для посуду, обтирають чистою вологою серветкою та витирають насухо тканиною з мікрофібри. Прилад вмикають порожнім і повертають харчі лише після того, як система набере робочу мінусову температуру.