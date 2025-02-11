Самые опасные ошибки при использовании бензопилы: как избежать травм

Бензопила – это мощный и полезный инструмент, который значительно облегчает работу с древесиной. Однако неправильное использование может повлечь серьезные травмы или даже фатальные последствия.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, чтобы работать безопасно, важно знать самые распространенные ошибки, которые допускают пользователи бензопил, и избегать их. Чего точно не стоит делать, рассказываем далее.

Также интересно Никогда так не делайте: 7 вещей, которые не стоит держать в гараже

Неправильное держание бензопилы

Одной из главных причин несчастных случаев является неправильное положение рук и тела во время работы. Если вы не контролируете инструмент, риск получить травму из-за отдачи значительно возрастает. Чтобы правильно держать бензопилу:

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и слегка согните колени для устойчивости.

Всегда используйте обе руки: одна рука держит переднюю ручку, а другая – заднюю.

Избегайте работы на неустойчивой поверхности или в неудобном положении, чтобы предотвратить потерю равновесия.

Использование бензопилы не по назначению

Бензопила разработана исключительно для резки древесины, и попытка применить ее для других материалов (металла, бетона, проволоки) – серьезная ошибка.

Это представляет опасность, ведь инструмент может повредиться, что приведет к его неисправности, а также возникает риск пожара из-за искр при контакте с металлом.

Как пользоваться бензопилой: смотрите видео

Кроме того, цепь бензопилы может разорваться или выскользнуть, что может привести к серьезным травмам.

В то же время даже работа с древесиной имеет свои нюансы. Мокрая древесина или наличие в ней гвоздей или шурупов может вызвать застревание или опасную отдачу. Перед работой всегда осматривайте материал, который планируете разрезать.

Игнорирование защитного снаряжения

Пропускать средства индивидуальной защиты – это один из худших вариантов, особенно если вам кажется, что работа будет "быстрой и простой". Чтобы быть в безопасности, нужно иметь: