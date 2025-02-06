Могут представлять угрозу для дома: как избавиться от корней деревьев без применения химикатов

Деревья – это прекрасное украшение домашнего ландшафта, но когда они перерастают или повреждаются во время непогоды, они могут стать серьезной угрозой, которую необходимо удалить.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, процесс срубания дерева – лишь часть успешного решения. Подземная корневая система может вырасти до 6 метров глубиной и распространиться еще дальше, что делает ее потенциально опасной для труб или фундаментов зданий. Как удалить корни, чтобы избежать опасности, рассказываем далее.

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Физическое удаление корней

Если корни большие и возможно наносит повреждения, вы можете попробовать выкопать его из земли. Это трудоемкий процесс, но он обеспечит полное удаление корней с участка.

Использование каменной соли

Этот метод требует сверла и каменной соли. Сверлите отверстия в стволе и больших корнях, а затем заполните их каменной солью и водой.

Как убить корни с помощью соли: смотрите видео

Повторяйте процесс в течение нескольких месяцев, пока корни не отомрут. Этот способ эффективен и не оставляет за собой химических следов.

Применение экологически чистых методов

Избегайте использования химических гербицидов, таких как глифосат, которые могут иметь негативное влияние на окружающую среду и животных.