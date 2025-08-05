Раздвижные зеркальные двери – это не только стильное решение для хранения, но и практичный способ визуально увеличить пространство в комнате. Они подходят почти к любому интерьеру, экономят место в небольших спальнях и позволяют увидеть себя в полный рост.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, со временем даже самые удобные конструкции могут начать заедать, скрипеть или шататься, особенно если двери плохо ухожены. Основные причины неисправностей и способы их устранения, рассказываем далее.

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Колеса сошли с направляющей

Если двери начинают шататься, двигаются неравномерно или полностью застревают с одной стороны, скорее всего, колеса слетели с направляющей. Это может произойти из-за сильного удара, смещения конструкции или просто вследствие износа. Дополнительным признаком будет характерный скрежет металла или необычный промежуток между дверью и каркасом.

Чтобы решить этот вопрос, снимите двери, поднимая их вверх, чтобы высвободить нижние колеса. Осторожно положите полотно на мягкую поверхность. Проверьте состояние колес и пружинного механизма внизу двери. Если все целое, верните колеса на место, нажимая на пружину для фиксации.

Накопление пыли и грязи

Еще одна частая причина заеданий – грязь в направляющих. Пыль, шерсть животных и жир образуют густую массу, которая препятствует плавному скольжению. Часто ситуация ухудшается, если наносить смазку поверх загрязнений – так возникает еще больше сопротивления.

Решить это можно, если снять дверь и тщательно прочистить направляющие. Используйте пылесос с узкой насадкой, чтобы извлечь грязь из щелей. Затем протрите направляющую влажной тряпкой и дождитесь полного высыхания. Для улучшения скольжения нанесите силиконовую смазку. Регулярная уборка поможет избежать этой проблемы в будущем.

Обычно дверцу легко починить / Фото Freepik

Ослабленная фурнитура

Со временем винты, которые держат направляющие или колеса, могут расшататься. Это не только вызывает скрип или люфт, но и создает дополнительную нагрузку на конструкцию.

Чтобы устранить эту неисправность, проверьте все винты в верхней и нижней частях направляющей. Если есть возможность, снимите дверь для более детального осмотра. Подтяните фурнитуру отверткой или замените изношенные детали. Убедитесь, что направляющие надежно прикручены к каркасу, и двери стоят ровно – это уменьшит износ механизмов.

Изношенные или треснувшие колеса

Если после очистки и регулировки проблема не исчезает, причина может быть в самих колесах. Со временем они могут сплющиться или треснуть, особенно в недорогих моделях.

Чтобы решить это, снимите дверь и достаньте старые ролики. Возьмите один из них в магазин, чтобы подобрать аналогичную замену. Лучше всего выбирать ролики на подшипниках – они работают тихо, дольше служат и лучше выдерживают вес. После установки новых колес проверьте плавность движения дверей.

К слову, если шкаф совсем вышел из строя и дверцы требуют замены, не выбрасывайте их – старым дверям шкафа можно подарить вторую жизнь.