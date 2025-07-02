Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, и хотя первым, что приходит в голову, является аварийный комплект, есть и другие не менее важные вещи, которые стоит сделать еще до начала сезона. Две самые распространенные ошибки перед сезоном ураганов, которых желательно избегать, рассказываем далее.

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Игнорирование проверки крыши

Многие владельцы домов не обращают внимания на состояние крыши, пока не появляются серьезные протечки или повреждения. Но мелкие проблемы вроде поднятой черепицы или трещин в облицовке могут стать катастрофическими во время сильного ветра. Профессиональная проверка крыши до сезона ураганов позволяет выявить слабые места заранее.

Использование устаревших кровельных материалов

Старая черепица не имеет достаточной защиты от сильного ветра или града. Современные материалы, в частности ударопрочная черепица, не только лучше защищают дом, но и могут уменьшить расходы на восстановление после урагана.

Что стоит сделать до начала сезона штормов

Крыша – это первая линия защиты вашего дома. Поэтому важно:

Запланировать проверку с профессионалами;

Обновить черепицу на ударопрочную, если это возможно;

Прочистить водостоки, чтобы избежать затоплений;

Обрезать нависшие ветви деревьев, которые могут нанести вред во время ветра.

Все это – простые, но эффективные шаги, которые сделают ваш дом значительно устойчивее перед лицом стихии.

Кстати, не только дом нуждается в защите. Важно также принять необходимые шаги, чтобы защитить сад или террасу от непогоды.