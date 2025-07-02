Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, і хоча першим, що спадає на думку, є аварійний комплект, є й інші не менш важливі речі, які варто зробити ще до початку сезону. Дві найпоширеніші помилки перед сезоном ураганів, яких бажано уникати, розповідаємо далі.

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Ігнорування перевірки даху

Багато власників будинків не звертають уваги на стан даху, поки не з’являються серйозні протікання чи пошкодження. Але дрібні проблеми на кшталт піднятої черепиці чи тріщин в облицюванні можуть стати катастрофічними під час сильного вітру. Професійна перевірка даху до сезону ураганів дозволяє виявити слабкі місця заздалегідь.

Використання застарілих покрівельних матеріалів

Стара черепиця не має достатнього захисту від сильного вітру чи граду. Сучасні матеріали, зокрема ударостійка черепиця, не лише краще захищають дім, а й можуть зменшити витрати на відновлення після буревію.

Що варто зробити до початку сезону штормів

Дах – це перша лінія захисту вашого дому. Тому важливо:

Запланувати перевірку з професіоналами;

Оновити черепицю на ударостійку, якщо це можливо;

Прочистити водостоки, щоби уникнути затоплень;

Обрізати навислі гілки дерев, які можуть завдати шкоди під час вітру.

Усе це – прості, але ефективні кроки, які зроблять ваш дім значно стійкішим перед обличчям стихії.

До речі, не тільки будинок потребує захисту. Важливо також вжити необхідні кроки, щоб захисти сад чи терасу від негоди.