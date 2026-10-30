Просто закрыть кран во дворе недостаточно: что делать с водой и шлангом до наступления морозов

Когда вода замерзает, ее объем увеличивается примерно на 9 %. Если ей некуда расширяться, давление может повредить трубу, соединение или корпус крана. Причем трещина иногда становится заметной только после оттепели или весной, когда возобновляют подачу воды.

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Подготовка наружного водопровода к зиме начинается не с закрытия крана, а с того, чтобы удалить воду из участков, которые могут промерзнуть.

Почему шланг нужно снимать даже с морозостойкого крана?

Первый шаг прост – отсоединить от крана садовый шланг, слить из него воду и убрать на зиму. Это важно не только для шланга. Если он остается подключенным, вода может задержаться у выхода крана и не дать системе нормально опорожниться. Такое случается даже с морозостойкими моделями, которые рассчитаны на самостоятельный отвод остатков воды.

Когда убирать шланг / Фото unsplash

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Морозостойкий кран работает должным образом только тогда, когда шланг отсоединен. Следует также снять все, что накручено между краном и шлангом: разветвители, быстросъемные муфты, насадки и другие элементы, в которых может остаться вода.

Сам шланг после этого лучше разложить или растянуть так, чтобы вода стекла, а уже потом свернуть и убрать в сухое место. Отсоединять и опорожнять уличные шланги перед наступлением холодов советуют и университетские службы по уходу за домом и садом.

Почему недостаточно просто повернуть ручку наружного крана?

У обычного крана запорный механизм расположен близко к наружной стене. После его закрытия вода может остаться в трубе, проходящей через холодную часть стены или другое неотапливаемое место. Поэтому в домах, где для наружного крана предусмотрен **отдельный внутренний вентиль**, порядок подготовки иной. Сначала перекрывают подачу воды именно к уличной ветке, а затем открывают наружный кран, чтобы вода из участка между двумя клапанами могла вытечь.

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После опорожнения линии наружный кран в такой системе часто оставляют открытым на зиму. Это дает оставшейся воде место для расширения, если она все же осталась внутри.

Поступать так следует только в том случае, если внутренний вентиль действительно перекрыл эту ветку и такая схема соответствует конструкции водопровода. Если отдельного вентиля нет или непонятно, какой именно клапан питает наружный кран, перекрывать и разбирать систему наугад не стоит.

А если к крану подключен не просто шланг, а система полива?

Капельный полив, подземные трубы, клапаны, насосы и автоматические системы могут удерживать воду во многих точках. Простого перекрытия одного крана для них недостаточно. Перед морозами воду из таких систем нужно удалить способом, предусмотренным их конструкцией.

Для некоторых систем применяют продувку сжатым воздухом, но это не универсальный домашний совет. Неправильное давление может повредить клапаны и другие компоненты, а отдельные устройства вообще нельзя продувать таким способом. Поэтому здесь необходима инструкция производителя или мастер, знакомый с конкретной системой. Обычный садовый кран продувать компрессором "на всякий случай" тоже не следует.

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Что стоит сделать до первого сильного мороза?

Для большинства обычных наружных кранов достаточно провести несколько простых проверок. Шланг и все насадки нужно отсоединить и опорожнить. Если наружная ветка имеет отдельный внутренний вентиль – перекрыть его и дать воде стечь через открытый кран. Открытые трубы в неотапливаемых местах следует утеплить. Для морозостойкого крана главное – не оставлять подключенный шланг и проверить требования именно его производителя.

Особого внимания требует кран, проходящий через неотапливаемый гараж, подвал, техническое помещение или наружную стену с недостаточным утеплением. Именно трубы в таких местах относятся к наиболее уязвимым во время морозов. Закрытый наружный кран создает ощущение, что вода уже под контролем. На самом деле перед зимой важнее другое – осталась ли она внутри той части водопровода, где температура может опуститься ниже нуля.