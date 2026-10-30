Просто закрити кран у дворі недостатньо: що зробити з водою та шлангом до морозів

Коли вода замерзає, її об'єм збільшується приблизно на 9%. Якщо їй нікуди розширюватися, тиск може пошкодити трубу, з'єднання або корпус крана. Причому тріщина іноді стає помітною лише після відлиги або навесні, коли подачу води відновлюють.

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Підготовка зовнішнього водопроводу до зими починається не із закритого крана, а з того, щоб прибрати воду з ділянок, які можуть промерзнути.

Чому шланг треба зняти навіть із морозостійкого крана?

Перший крок простий – від'єднати від крана садовий шланг, злити з нього воду й прибрати на зиму. Це важливо не лише для самого шланга. Якщо він залишається під'єднаним, вода може затриматися біля виходу крана і не дати системі нормально спорожнитися. Таке трапляється навіть із морозостійкими моделями, які розраховані на самостійне відведення залишків води.

Коли прибирати шланг / Фото unsplash

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Морозостійкий кран працює належним чином лише тоді, коли шланг від'єднаний. Зняти варто й усе, що накручено між краном та шлангом: розгалужувачі, швидкознімні муфти, насадки та інші елементи, у яких може залишитися вода.

Сам шланг після цього краще розкласти або розтягнути так, щоб вода стекла, а вже потім згорнути й занести в сухе місце. Від'єднувати й спорожнювати вуличні шланги перед холодами радять і університетські служби з догляду за будинком та садом.

Чому недостатньо просто повернути ручку зовнішнього крана?

У звичайного крана запірний механізм розташований близько до зовнішньої стіни. Після його закриття вода може залишитися у трубі, яка проходить через холодну частину стіни або інше неопалюване місце. Тому в будинках, де для зовнішнього крана передбачений **окремий внутрішній вентиль**, порядок підготовки інший. Спочатку перекривають подачу води саме до вуличної гілки, а потім відкривають зовнішній кран, щоб вода з ділянки між двома клапанами могла витекти.

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Після спорожнення лінії зовнішній кран у такій системі часто залишають відкритим на зиму. Це дає залишковій воді місце для розширення, якщо вона все ж залишилася всередині.

Робити так слід лише тоді, коли внутрішній вентиль справді перекрив цю гілку і така схема відповідає конструкції водопроводу. Якщо окремого вентиля немає або незрозуміло, який саме клапан живить зовнішній кран, навмання перекривати й розбирати систему не варто.

А якщо до крана під'єднаний не просто шланг, а система поливу?

Крапельний полив, підземні труби, клапани, насоси та автоматичні системи можуть утримувати воду в багатьох точках. Простого перекриття одного крана для них недостатньо. Перед морозами воду з таких систем потрібно видалити способом, який передбачений їхньою конструкцією.

Для деяких систем застосовують продування стисненим повітрям, але це не універсальна домашня порада. Неправильний тиск здатен пошкодити клапани та інші компоненти, а окремі пристрої взагалі не можна продувати таким способом. Тому тут потрібна інструкція виробника або майстер, який знає конкретну систему. Звичайний садовий кран продувати компресором лише "про всяк випадок" теж не потрібно.

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Що варто зробити до першого сильного морозу?

Для більшості звичайних зовнішніх кранів достатньо пройти кілька простих перевірок. Шланг і всі насадки потрібно від'єднати та спорожнити. Якщо зовнішня гілка має окремий внутрішній вентиль – перекрити його й дати воді стекти через відкритий кран. Відкриті труби в неопалюваних місцях варто утеплити. Для морозостійкого крана головне не залишати приєднаний шланг і перевірити вимоги саме його виробника.

Особливої уваги потребує кран, який проходить через неопалюваний гараж, підвал, технічне приміщення або зовнішню стіну з недостатнім утепленням. Саме труби в таких місцях належать до найбільш вразливих під час морозів. Закритий зовнішній кран дає відчуття, що вода вже під контролем. Насправді перед зимою важливіше інше – чи залишилася вона всередині тієї частини водопроводу, де температура може опуститися нижче нуля.