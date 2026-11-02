Осенний уход за туями: почему предзимний полив имеет решающее значение

В ноябре следует сосредоточить внимание прежде всего на двух простых процедурах – поливе и мульчировании. При этом от подкормки в этот период уже лучше отказаться, пишет Interia.

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Почему туи нужно поливать перед зимой?

В отличие от растений, сбрасывающих листья, туи остаются зелеными в течение зимы и продолжают нуждаться во влаге. Пока почва не промерзла, корни еще могут поглощать воду, поэтому полив не стоит прекращать сразу после окончания теплой осени.

Что делать с туей в ноябре / Фото unsplash

Особенно важно следить за состоянием почвы в сухую погоду. Даже в прохладные ноябрьские дни почва может постепенно терять влагу, а после ее промерзания растение уже не сможет так легко восполнить ее запасы. Туи рекомендуется хорошо полить до наступления первых заморозков.

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В то же время заливать их тоже не нужно: избыток воды и постоянно влажная почва могут привести к проблемам с корнями. Если зимой наступает длительная оттепель и земля оттаивает, полив можно повторить. В материале отмечается, что такая необходимость может возникнуть в конце зимы – в феврале или марте.

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Подкармливать туи в ноябре уже не рекомендуют. В этот период растения переходят в состояние зимнего покоя и должны завершить подготовку к холодам. Подкормку следует закончить раньше, чтобы побеги успели созреть до наступления морозов.

Чем замульчировать туи перед морозами?

Мульча помогает защитить корневую систему от резких перепадов температуры и замедляет испарение влаги из почвы. Для этого можно использовать компостированную сосновую кору, шишки или компост. Кора также подходит для растений, которые хорошо себя чувствуют в кислой среде, а шишки медленно разлагаются и долго остаются на поверхности почвы.

Перед мульчированием землю вокруг туй нужно очистить от сорняков и опавших листьев. Если оставить растительные остатки под толстым слоем коры, там может скапливаться лишняя влага. Мульчу рекомендуют укладывать слоем примерно 5–10 сантиметров. При этом ее не нужно насыпать вплотную к стволу – вокруг него следует оставить около 10 сантиметров свободного пространства.