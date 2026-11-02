Осінній догляд за туями: чому передзимовий полив має вирішальне значення

У листопаді увагу варто зосередити насамперед на двох простих процедурах – поливі та мульчуванні. Водночас від підживлення у цей період уже краще відмовитися, пише Interia.

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Чому туї потрібно поливати перед зимою?

На відміну від рослин, які скидають листя, туї залишаються зеленими протягом зими й продовжують потребувати вологи. Поки ґрунт не промерз, коріння ще може поглинати воду, тому полив не варто припиняти одразу після завершення теплої осені.

Що робити з туєю у листопаді / Фото unsplash

Особливо важливо стежити за станом землі у суху погоду. Навіть у прохолодні листопадові дні ґрунт може поступово втрачати вологу, а після його промерзання рослина вже не зможе так легко поповнити її запаси. Туї радять добре полити до настання перших заморозків.

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Водночас заливати їх також не потрібно: надлишок води та постійно мокрий ґрунт можуть призвести до проблем із корінням. Якщо взимку настає тривала відлига й земля відмерзає, полив можна повторити. У матеріалі зазначають, що така потреба може виникнути наприкінці зими – у лютому або березні.

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Підживлювати туї у листопаді вже не радять. У цей період рослини переходять до зимового спокою й мають завершити підготовку до холодів. Підживлення варто закінчити раніше, щоб пагони встигли визріти перед морозами.

Чим замульчувати туї перед морозами?

Мульча допомагає захистити кореневу систему від різких перепадів температури та уповільнює випаровування вологи із землі. Для цього можна використати компостовану соснову кору, шишки або компост. Кора також підходить для рослин, які добре почуваються у кислому середовищі, а шишки повільно розкладаються й довго залишаються на поверхні ґрунту.

Перед мульчуванням землю навколо туй потрібно очистити від бур'янів та опалого листя. Якщо залишити рослинні рештки під товстим шаром кори, там може накопичуватися зайва волога. Мульчу радять розкладати шаром приблизно 5 – 10 сантиметрів. При цьому її не потрібно насипати впритул до стовбура – навколо нього варто залишити близько 10 сантиметрів вільного простору.