Забываете убирать это место в доме: не удивляйтесь, если по комнате летают облака пыли

К уборке тоже стоит подходить тщательно, советует Interia. Пластик, дерево и камень по-разному реагируют на воду, кислоты и абразивы, поэтому неправильная очистка может оставить царапины, пятна или придать поверхности матовый вид.

Adv

Как правильно мыть подоконники?

Перед влажной уборкой с поверхности следует убрать все предметы, а затем удалить сухую пыль. Для этого подойдет мягкая тряпка или щетка. Этот этап особенно важен, если на подоконнике есть песок или мелкие твердые частицы.

Если сразу начать тереть поверхность влажной губкой, они могут оставить царапины. Дальнейший способ очистки зависит уже от материала самого подоконника.

Чем мыть пластиковый подоконник?

Подоконники из ПВХ считаются одними из самых простых в уходе, однако их поверхность также можно поцарапать. Поэтому средства с абразивными частицами лучше не использовать. Для обычной очистки подойдет мягкое моющее средство без абразивов. Также можно использовать раствор воды и уксуса в равных пропорциях.

Реклама

Наносить средство лучше тканью из микрофибры или мягкой губкой. Перед этим с поверхности обязательно нужно удалить песок и другие твердые загрязнения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как очистить деревянный или каменный подоконник?

С деревом нужно обращаться гораздо осторожнее. Даже лакированный подоконник не стоит обильно смачивать водой или сильно тереть. Для него лучше использовать средства, предназначенные именно для деревянных поверхностей. Тряпка должна быть лишь слегка влажной, а не мокрой.

Не все подоконники следует мыть одинаково / Фото Unsplash

Важно также избегать жестких губок и других материалов, способных поцарапать защитное покрытие. Камень может казаться самым неприхотливым материалом, однако некоторые привычные домашние средства ему не подходят. В частности, для каменных подоконников не рекомендуется использовать уксус и другие средства с кислым pH.

Они могут повредить поверхность и сделать ее матовой. Более безопасным вариантом будет специальное средство для камня или небольшое количество жидкости для мытья посуды. Регулярная уборка помогает не доводить подоконник до состояния, когда грязь приходится долго оттирать. Но главное правило остается неизменным – способ очистки нужно подбирать под конкретный материал, а не использовать одно универсальное средство для всех поверхностей.