Забуваєте прибирати це місце в будинку: не дивуйтеся, якщо кімнатою літають хмари пилу

Підходити до прибирання теж варто ретельно, радить Interia. Пластик, дерево і камінь по-різному реагують на воду, кислоти та абразиви, тому невдале очищення може залишити подряпини, плями або зробити поверхню матовою.

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Як правильно мити підвіконня?

Перед вологим прибиранням із поверхні варто прибрати всі речі, а потім видалити сухий пил. Для цього підійде м'яка ганчірка або щітка. Цей етап особливо важливий, якщо на підвіконні є пісок чи дрібні тверді частинки.

Якщо одразу почати терти поверхню вологою губкою, вони можуть залишити подряпини. Подальший спосіб очищення залежить уже від матеріалу самого підвіконня.

Чим мити пластикове підвіконня?

Підвіконня з ПВХ вважаються одними з найпростіших у догляді, однак їхню поверхню також можна подряпати. Тому засоби з абразивними частинками краще не використовувати. Для звичайного очищення підійде м'який мийний засіб без абразивів. Також можна використати розчин води й оцту в рівних пропорціях.

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Наносити засіб краще тканиною з мікрофібри або м'якою губкою. Перед цим з поверхні обов'язково потрібно прибрати пісок та інші тверді забруднення.

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Як очистити дерев'яне чи кам'яне підвіконня?

З деревом потрібно поводитися значно обережніше. Навіть лаковане підвіконня не варто рясно змочувати водою або сильно терти. Для нього краще використовувати засоби, призначені саме для дерев'яних поверхонь. Ганчірка має бути лише злегка вологою, а не мокрою.

Не всі підвіконня слід мити однаково / Фото Unsplash

Важливо також уникати жорстких губок та інших матеріалів, здатних подряпати захисне покриття. Камінь може здаватися найбільш невибагливим матеріалом, однак деякі звичні домашні засоби йому не підходять. Зокрема, для кам'яних підвіконь не радять використовувати оцет та інші засоби з кислим pH.

Вони можуть пошкодити поверхню та зробити її матовою. Безпечнішим варіантом буде спеціальний засіб для каменю або невелика кількість рідини для миття посуду. Регулярне прибирання допомагає не доводити підвіконня до стану, коли бруд доводиться довго відтирати. Але головне правило залишається незмінним – спосіб очищення потрібно підбирати під конкретний матеріал, а не використовувати один універсальний засіб для всіх поверхонь.