Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, полотенца могут накапливать немало бактерий, поэтому такая стирка может быть рискованной. Что произойдет, если вместе постирать разные полотенца и может ли это критически повлиять на гигиену и здоровье, рассказываем далее.

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Почему важно разделять полотенца во время стирки

Полотенца быстро накапливают бактерии из-за влажности и тепла. Например, кухонные полотенца могут содержать следы сырого мяса, что способствует распространению сальмонеллы и кишечной палочки. Банные полотенца тем временем могут удерживать частицы кожного жира, бактерии и даже остатки крови.

По словам экспертов, микробы могут передаваться с одного полотенца на другое во время стирки. Чтобы минимизировать риск перекрестного заражения, они рекомендуют стирать полотенца в горячей воде (не менее 60°C) и не смешивать их между собой.

Как правильно распределить полотенца для стирки

Эксперты рекомендуют делить полотенца на три группы:

  • Банные полотенца, полотенца для рук и лица.

  • Кухонные полотенца, салфетки и скатерти.

  • Сильно загрязненные полотенца, коврики.

Как правильно стирать полотенца: смотрите видео

Кухонные полотенца никогда не следует стирать вместе с банными, ведь они могут содержать жиры, частицы пищи и опасные бактерии. Также, если кто-то в семье болен, его полотенца следует стирать отдельно при высокой температуре с дезинфицирующим средством.

Дополнительные советы для гигиенической стирки

Кроме правильного распределения полотенец, важно придерживаться таких рекомендаций:

  • Очищайте стиральную машину. После стирки сильно загрязненных вещей запустите цикл очистки с хлорным отбеливателем или уксусом, чтобы избавиться от бактерий.

  • Используйте моющие средства с энзимами. Они помогают расщеплять жиры, остатки пищи и бактерии.

  • Замачивайте сильно загрязненные полотенца. Перед стиркой их стоит замочить в кислородном отбеливателе на 30 минут.

  • Используйте высокие температуры. Сушка полотенец при высокой температуре помогает уничтожить остаточные микробы.

  • Солнечный свет как естественный дезинфектор. Сушка полотенец на солнце помогает убить бактерии.

Соблюдая эти правила, вы сможете обеспечить не только чистоту, но и безопасность для здоровья всей семьи.

Кстати, кроме правильной стирки, также важно иметь достаточное количество полотенец дома, чтобы избежать проблем со здоровьем, и хранить текстиль в соответствующих условиях.