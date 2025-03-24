Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, рушники можуть накопичувати чимало бактерій, тож таке прання може бути ризикованим. Що станеться, якщо разом випрати різні рушники та чи може це критично вплинути на гігієну й здоров’я, розповідаємо далі.

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Чому важливо розділяти рушники під час прання

Рушники швидко накопичують бактерії через вологість і тепло. Наприклад, кухонні рушники можуть містити сліди сирого м’яса, що сприяє поширенню сальмонели та кишкової палички. Банні рушники тим часом можуть утримувати частки шкірного жиру, бактерії та навіть залишки крові.

За словами експертів, мікроби можуть передаватися з одного рушника на інший під час прання. Щоб мінімізувати ризик перехресного зараження, вони рекомендують прати рушники у гарячій воді (не менше 60°C) та не змішувати їх між собою.

Як правильно розподілити рушники для прання

Експерти рекомендують ділити рушники на три групи:

Банні рушники, рушники для рук і обличчя.

Кухонні рушники, серветки та скатертини.

Сильно забруднені рушники, килимки.

Як правильно прати рушники: дивіться відео

Кухонні рушники ніколи не слід прати разом із банними, адже вони можуть містити жири, частки їжі та небезпечні бактерії. Також, якщо хтось у родині хворий, його рушники слід прати окремо при високій температурі з дезінфекційним засобом.

Додаткові поради для гігієнічного прання

Окрім правильного розподілу рушників, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Очищуйте пральну машину. Після прання сильно забруднених речей запустіть цикл очищення з хлорним відбілювачем або оцтом, щоб позбутися бактерій.

Використовуйте мийні засоби з ензимами. Вони допомагають розщеплювати жири, залишки їжі та бактерії.

Замочуйте сильно забруднені рушники. Перед пранням їх варто замочити у кисневому відбілювачі на 30 хвилин.

Використовуйте високі температури. Сушіння рушників при високій температурі допомагає знищити залишкові мікроби.

Сонячне світло як природний дезінфектор. Сушіння рушників на сонці допомагає вбити бактерії.

Дотримуючись цих правил, ви зможете забезпечити не тільки чистоту, а й безпеку для здоров’я всієї родини.

До речі, крім правильного прання, також важливо мати достатню кількість рушників вдома, аби уникнути проблем зі здоров'ям, та зберігати текстиль у відповідних умовах.