Як пише Homes And Gardens, замала кількість рушників ускладнює прання та купання, але забагато їх робить організацію простору логістичним кошмаром. На якій кількості зрештою варто зупинитися, розповідаємо далі.

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Скільки рушників слід мати вдома

Кількість рушників, які потрібні, залежить від розміру родини, способу життя та звичок. Крім того, важливо правильно користуватися рушниками та розуміти, як часто їх прати.

Як пояснюють експерти, одній людині потрібно в середньому два рушники для ванної кімнати та два рушники для рук. Поки один буде використовуватися, інший перебуватиме в резерві. Водночас усі використані рушники слід прати щонайменше щотижня.

Крім того, не завадить мати кілька додаткових наборів для гостей або несподіваних замін. Їх можна зберігати в окремій шафі для спеціальних випадків.

Якщо ж вдома вже накопичилось багато рушників, варто подбати й про їхнє зберігання. До прикладу, для цього можна обрати вакуумні пакети, які збережуть речі у хорошому стані до тих пір, поки вони не знадобляться.

Загалом же зберігати рушники слід у прохолодному сухому місці, щоб уникнути накопичення цвілі та вологи, які можуть пошкодити волокна та зменшити довговічність виробів.

Разом з тим важливо не складати рушники, поки вони ще вологі. Це одна з ключових речей, яка псує їх.