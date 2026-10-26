Нужен всего лишь 1 лист бумаги: как он поможет сохранить тепло в доме

Об этом необычном лайфхаке рассказало издание Tom's Guide.

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Как проверить, пропускают ли окна холод?

Для проверки герметичности понадобится всего лишь лист бумаги формата А4.

Откройте окно, положите бумагу между рамой и створкой, а затем плотно закройте ее. Попробуйте вытащить лист.

Если бумага выходит с заметным усилием или рвется, это свидетельствует о достаточно сильном прижатии створки. Если же она легко выскальзывает, окно может пропускать холодный воздух.

Важно проверить несколько мест по всему периметру окна, ведь створка может прилегать неравномерно. В то же время такой тест помогает оценить лишь силу прижима створки. Он не выявляет всех возможных причин сквозняков.

Что делать, если окно пропускает холод?

Если бумага легко вытягивается, в первую очередь стоит проверить состояние уплотнителя и оконной фурнитуры. Со временем резиновые уплотнители могут терять эластичность, трескаться или деформироваться. В таком случае их нужно заменить.

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Иногда причина кроется в неправильном положении створки. Проблему может решить регулировка фурнитуры, однако выполнять ее нужно в соответствии с рекомендациями производителя. Если же холод проникает из места соединения рамы со стеной, бумажный тест не поможет. Это может свидетельствовать о повреждении монтажного шва, для ремонта которого лучше обратиться к мастеру.

Как проверить, пропускают ли окна холод / Фото Unsplash

Как временно защитить окна от сквозняков?

Если быстро устранить проблему невозможно, некоторые щели можно временно заклеить малярным скотчем. Однако перед использованием нужно убедиться, что лента не повредит поверхность окна и не оставит следов клея. Стоит помнить, что такой способ лишь временно уменьшает сквозняки и не заменяет полноценного ремонта.