Потрібен лише 1 аркуш паперу: як він допоможе зберегти тепло вдома

Про цей незвичний лайфхак розповіло видання Tom's Guide.

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Як перевірити, чи пропускають вікна холод?

Для перевірки герметичності знадобиться лише аркуш паперу формату А4.

Відчиніть вікно, покладіть папір між рамою та стулкою, а потім щільно зачиніть її. Спробуйте витягнути аркуш.

Якщо папір виходить із помітним зусиллям або рветься, це свідчить про достатньо сильне притискання стулки. Якщо ж він легко вислизає, вікно може пропускати холодне повітря.

Важливо перевірити кілька місць по всьому периметру вікна, адже стулка може прилягати нерівномірно. Водночас такий тест допомагає оцінити лише силу притискання стулки. Він не виявляє всіх можливих причин протягів.

Що робити, якщо вікно пропускає холод?

Якщо папір легко витягується, насамперед варто перевірити стан ущільнювача та віконної фурнітури. З часом гумові ущільнювачі можуть втрачати еластичність, тріскатися або деформуватися. У такому разі їх потрібно замінити.

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Іноді причина полягає в неправильному положенні стулки. Проблему може вирішити регулювання фурнітури, однак виконувати його потрібно відповідно до рекомендацій виробника. Якщо ж холод надходить із місця з'єднання рами зі стіною, паперовий тест не допоможе. Це може свідчити про пошкодження монтажного шва, для ремонту якого краще звернутися до майстра.

Як перевірити, чи пропускають вікна холод / Фото Unsplash

Як тимчасово захистити вікна від протягів?

Якщо швидко усунути проблему неможливо, деякі щілини можна тимчасово заклеїти малярським скотчем. Однак перед використанням потрібно переконатися, що стрічка не пошкодить поверхню вікна та не залишить слідів клею. Варто пам'ятати, що такий спосіб лише тимчасово зменшує протяги й не замінює повноцінного ремонту.