Диван своими руками за 1000 гривен: идея, как сделать стильную мебель для дома
Своими руками можно сделать едва ли не всю мебель домашнего обихода. К примеру, потратив 1000 гривен и несколько часов свободного времени, можно сделать стильный диван.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @miy_dim_mebli.
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Как сделать диван своими руками
В сети женщина поделилась идеей, как сделать диван своими руками. Для этого она взяла 4 большие доски и соединила их рейками. Это стало основой для дивана.
Затем женщина нарезала доски для спинки дивана и соединила их деревянными треугольниками. Из досок также сделали ножки. Так, женщина взяла две доски одинакового размера и под углом соединила их с помощью третьей тоненькой рейки.
Сиденья можно сделать из специального мебельного поролона. Подушки можно взять старые, или сделать из такого же поролона.
Идея, как сделать диван своими руками: смотрите видео
К слову, под диваном можно установить органайзеры, в которых можно хранить разные безделушки. Кроме того, мебель можно украсить светодиодными лентами.