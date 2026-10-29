Не спешите выбрасывать: как ореховая скорлупа и кукурузные початки могут согреть дом зимой

Их используют в качестве дополнительного биотоплива вместе с дровами. Такой лайфхак подойдет не для каждого отопительного прибора, поэтому перед использованием стоит ознакомиться с инструкцией к печи или котлу: производители могут разрешать использование только определенного типа топлива.

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Как использовать ореховую скорлупу для отопления?

Сухую скорлупу грецких орехов можно добавлять к уже разжженным дровам небольшими порциями. Она хорошо загорается и быстро сгорает, поэтому использовать ее лучше именно в качестве дополнения, а не полной замены древесины. Не стоит сразу насыпать в топку большой объем скорлупы.

Различные виды биомассы имеют разные характеристики горения, поэтому печь, рассчитанная на дрова, может работать с ними по-разному. Исследования горения биомассы подтверждают, что ореховая скорлупа пригодна в качестве топлива в соответствующих биомассовых печах, но ее теплоотдача и выбросы отличаются от древесины. Поэтому безопаснее всего добавлять небольшое количество скорлупы к основной закладке только в том случае, если конструкция печи это позволяет.

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Можно ли сжигать кукурузные початки?

Сухие кукурузные остатки также могут гореть, но их необходимо хорошо просушить. Влажное растительное топливо горит хуже, дает больше дыма и часть тепла тратит на испарение воды. Початки лучше добавлять тогда, когда дрова уже хорошо разгорелись.

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Как греться зимой / Фото unsplash

Сначала в топку кладут сухую растопку и древесину, а после появления стабильного пламени можно добавить несколько сухих початков. В то же время не все дровяные печи предназначены для сжигания растительных отходов. Существуют специальные биомассовые и кукурузные печи, а некоторые модели допускают использование нескольких видов растительного топлива. Именно поэтому перед таким экспериментом стоит ориентироваться на рекомендации производителя конкретного прибора.

Какое главное правило стоит запомнить?

И скорлупа, и кукурузные початки должны быть полностью сухими и чистыми. Не следует бросать в печь любой мусор вместе с ними – пластик, материалы, подвергшиеся окрашиванию, упаковку или обработанную древесину, поскольку при горении они могут выделять вредные вещества.

Поэтому после осеннего урожая природные остатки не обязательно сразу выбрасывать. Если ваша печь допускает использование такого топлива, сухая ореховая скорлупа и кукурузные початки могут стать небольшим дополнением к запасу дров зимой.